Otra aparición de Messi que causó furor: bajó la ventanilla de su auto y saludó a una fanática en medio de una autopista

Desde que llegó a Argentina, la agenda de Lionel Messi no descansa. Tras su arribo al país el lunes, el astro rosarino aprovechó para ir a cenar junto a parte de su familia y algunos amigos del mundo del espectáculo a Don Julio, uno de los restaurantes más reconocidos del barrio de Palermo (CABA).

Más predispuesto con la gente que nunca, el capitán albiceleste tuvo un enorme gesto con los fanáticos al salir por la puerta principal y saludar a las decenas de personas que estaban esperándolo. Pero el Messi más terrenal iba a hacer otra de las suyas.

Al día siguiente, Florencia Cabral compartió en su cuenta de Tik Tok un video que está dando la vuelta al mundo. “Vas tranqui por la autopista, y pum, te cruzas al mejor del mundo. Mejor dicho al campeón del mundo. Gracias Messi por esto sos un tipazo, sos único!”, escribió la fanática junto a la grabación.

En las imágenes se pudo ver un auto negro que circulaba por la autopista mientras ellos lo seguían. Visiblemente emocionado, el conductor intentó no despegar los ojos del camino, pero Florencia, a su lado, soltó el primer grito: “¡Hablale, dale!”.

"Messi te amo” y “Messi, aguante Messi”, alcanzó a vociferar una pequeña que se encontraba en la parte de atrás de vehículo sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. El capitán albiceleste no dudó en bajar la ventanilla y saludarlos con una sonrisa en el rostro.

TÍPICO: vas por la autopista un día cualquiera y desde el otro auto te saluda MESSI. 💙🤍💙 pic.twitter.com/sK21oh983z — TyC Sports (@TyCSports) March 22, 2023

Los usuarios no tardaron en pronunciarse en las redes sociales: “Menos mal que estás filmado porque si no nadie te iba a creer que el campeón del mundo bajo el vidrio para saludarte. que humildad que genio”.



"No te pido mucho Dios, dame una chance de estas”, pidió otro públicamente, un tercero comentó: “Que afortunados son jaja que hermoso que te saludó Leo”. “Me haces emocionar Lionel Andrés, no te das una idea la felicidad que me das con cada gesto qué haces, te amo”, sentenció otro.

El video, que lleva tan solo un par de horas de publicado ya alcanzó más de 110 mil reproducciones y 18 mil likes tan solo en el posteo oficial y sin contar las réplicas que circulan por la red.

Lionel Messi y el resto de la Selección Argentina se presentarán este jueves en un Estadio Monumental colmado de personas que recibirán a la delegación campeona del mundo. Allí se celebrará la obtención de la tercera y se jugará el primero de los dos partidos amistosos contra Panamá. Posteriormente, la fiesta se trasladará a Santiago del Estero.