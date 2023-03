La AFIP la ayudó a descubrir que su novio la estaba engañando

El relato de la joven Carolina Costa se volvió viral en las últimas horas en la plataforma de TikTok. Y es que la historia que compartió no pasó desapercibida.

Se trata de la historia real que le sucedió a una amiga suya, quien a través de un trámite de la oficina impositiva AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) pudo descubrir que su novio la estaba engañando.

“Ellos llevaban como dos años de novios y él tenía como unos 30 y pico de años. Iba a hacer un viaje que era su sueño. Primero se iba a las Bahamas y después a Miami”, comenzó contando Carolina.

Y continuó explicando que su novio le había enviado una foto en donde, haciendo zoom, pudo ver el hotel donde se estaba hospedando.

“De repente se acuerda que la ex del pibe trabaja en ese hotel. Hasta acá se podría decir que mi amiga es una tóxica”, continuó contando Carolina.

“Pero, se pone a stalkear a la ex del pibe y de repente la ex tiene una foto en las Bahamas. Mi amiga dice: ‘bueno, no me voy a perseguir’ hasta que en el próximo destino que era Miami vuelve a chusmearle en Instagram a la chica y en la foto de perfil se ve que estaba en Miami”, agregó.

En este punto, la joven le pidió a su novio que le diera explicaciones.

Sin embargo, él negó todo.

Lejos de abandonar su ardua investigación, la joven se comunicó con una amiga que trabajaba en la AFIP para pedirle que averiguara si la ex de su pareja había hecho algún gasto con la tarjeta de crédito en el exterior.

“Sí, tiene gastos en Miami y las Bahamas”, fue la respuesta que recibió.

De esta manera, pudo descubrir la mentira de su novio.

