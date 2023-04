La música de Queen sigue más presente que nunca y llega a Salta

El líder de Queen, Freddie Mercury, fue único y marcó un estilo dentro del mundo del rock. Los años pasan y Queen continúa sosteniendo su reinado como una de las bandas de rock más influyente de todos los tiempos.

Este año, el sábado 15 de abril a las 21, los salteños tendrán la posibilidad de disfrutar lo mejor de la música de Queen interpretado por la banda tributo Reina Madre, quienes recrean en el escenario toda la potencia y el glamour de una de las bandas de rock más importante de la historia.

El parecido físico, la voz y performance de su vocalista, la soberbia interpretación y personificación de sus integrantes, el trabajo en diseños de vestuarios e instrumentos originales y una puesta en escena de vanguardia, hacen de este Tributo un espectáculo único. En cada interpretación que realizan en el país, los medios destacan la desenvoltura cautivante de Andy Rex, quien interpreta sobre el escenario a Freddie Mercury.

"El espectáculo que llega a Salta fue visto por más de 700.000 personas"

Desde sus inicios en 2007 y manteniendo una sólida e ininterrumpida trayectoria, la banda tributo más aclamada ha recorrido los más diversos e importantes escenarios capturando a la perfección la misma esencia y el sonido que transmitía Queen en directo y que los diferenciaba del resto.

El espectáculo que llega a Salta fue visto por más de 700.000 personas, obteniendo las más respetables y calificadas críticas de la Prensa.

En el show “The real champions, 2023”, Andy Rex y sus músicos interpretarán los mejores temas de Queen como "Somebody to love", "Another one bites the dust", "I want to break free", "Radio Ga Ga", "We are the champions", entre otros grandes éxitos.

Duración del show: 90 minutos.

Clasificación: Apto para todo público.

Integrantes: Andy Rex (FREDDIE MERCURY), Agustín del Río (BRIAN MAY), Lucas Seoane (ROGER TAYLOR), Nanu Adamowicz (JOHN DEACON), Niko Fernandéz (SPIKE EDNEY)

Management y prensa: Leyli Nahid