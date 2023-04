Orán solidario: Un comerciante le donó un coche adaptado a una bebé que necesita oxígeno

Ayer alrededor de las 19:00 la familia Arce de la Ciudad de Orán se encontró con la mejor sorpresa que podrían haber recibido, palabras de agradecimiento, abrazos y alguna lagrima se hicieron presentes cuando el dueño de una metalúrgica apareció en la casa de Joana Arce con un coche adaptado a las necesidades de su beba.

Joana es la mamá de corazón de Ámbar quien es hija biológica de la nieta de su esposo, es decir Joana sería como su abuela política.

La mujer dijo estar "muy agradecida, estamos muy felices" con el regalo recibido que fue posible gracias a la ayuda de distintas familias de Orán que se unieron para ayudar a la beba quien por diagnostico padece cardiopatías congénitas, le realizaron una traqueotomía, tiene retraso neuromamadurativo, epilepsia y parálisis cerebral izquierdo lateral.

"Hace un año fue operada del corazón dos veces, su corazón no funcionaba y debieron entubarla. Cuando la entubaban la bebé se movió y se lastimó, por lo que debieron hacerle una traqueotomía por la que ella ahora es dependiente de oxígeno", explicó a InformateSalta.

"Ella el 18 de abril cuando la trasladaba a Salta tuvo 18 paros cardiorrespiratorios, el 5 de agosto tuvo muerte cerebral y quedo en estado vegetativo con la gracia y misericordia del Señor que estuvo dos semanas nada más con muerte cerebral y Dios le dio vida nuevamente a mi hija".

En este sentido, y siempre mostrando su fe en Dios, continuó: "No se imaginan la felicidad que siento al tenerla porque Ámbar es una guerrera, es el milagro que Dios hizo, es un milagro vivo. Para Dios no hay nada imposible, le he clamado a Dios y Él me respondió de esta manera".

El regalo llegó luego de "varios meses estuvimos viendo la manera para conseguir el cochecito, la plata que ingresa a casa es para comer en el día, para los pañales y la leche. Mi esposo se encuentra sólo haciendo changas y yo estoy todo el día con la bebé".

Estafas a su nombre

Distintas campañas solidarias se hicieron para que la bebé pueda llegar a Salta y sea operada, pero en el medio una persona que Joana identifica como Miguel Orlando Ruiz creo diversos perfiles para hacerse pasar por ella y recibir dinero a su nombre. La mujer sostiene sufrió amenazas y distintos mensajes por parte de este hombre.

"La verdad que me perjudicó mucho a mí", dijo muy afligida y buscando limpiar su nombre.