Muerte por electrocución: Cómo evitar deficiencias en la instalación eléctrica

El miércoles por la tarde, una mujer de 22 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en barrio Convivencia, en la zona sudeste de la ciudad. Según trascendió, el incidente se produjo por una conexión clandestina.

InformateSalta dialogó con Walter Chávez, jede de Bomberos, quien brindó detalles acerca de las instalaciones eléctricas. “Fundamentalmente no se deben realizar conexiones clandestinas porque al no estar inspeccionadas por personal calificado se corre el riesgo de que la instalación no sea la apropiada y no tenga la protección diferencial ni la protección térmica que evita incidentes”.

La protección térmica permite cortar la energía cuando hay un sobrecalentamiento en la instalación eléctrica. Esto ocurre generalmente cuando hay artefactos cuyos enchufes no quedan bien fijos al tomacorriente y hay un falso contacto, genera calor en el cableado y puede provocar el cortocircuito que provoque un incendio.

“El grosor del cable de la instalación eléctrica tiene que ser el adecuado a la llave termomagnética, esta llave permite que ante un sobrecalentamiento automáticamente corta el flujo de electricidad y así se evita un incendio”, explicó.

"Si una persona toca el enchufe o toca algo con electricidad, automáticamente el sistema detecta esa fuga y corta la energía eléctrica"

Chávez agregó que “por otra parte tenemos la protección diferencial que es contra la fuga de energía eléctrica. Si una persona toca el enchufe o toca algo con electricidad, automáticamente el sistema detecta esa fuga y corta la energía eléctrica evitando que la persona se electrocute o sufra alguna descarga eléctrica”.

El jefe de Bomberos indicó que un 90% de los incendios se originan por deficiencia en la instalación eléctrica.