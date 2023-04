Este médico argentino trabaja como mozo en Estados Unidos y decidió volver: sintió cosas que no le gustaron

Franco Presti tiene apenas 23 años, se recibió de médico en diciembre de 2022 en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y dos días después del gran festejo por su título emprendió viaje hacia Estados Unidos hace cuatro meses y ahora está desesperado por volver.

Pero, a pesar de lo que la mayoría destaca como “salvación” a la crisis argentina, él asegura que “hay que vivir la experiencia en carne propia y sacar sus propias conclusiones sobre qué es lo mejor para cada uno”.

Con el sueño de prosperar y especializarse en el exterior, Franco sintió que esta era su oportunidad.

Pero, a medida que iban pasando los meses, notó que quizás ese estilo de vida no era para él.

“Estando afuera pude entender lo maravilloso que es la Argentina y muchas veces uno no se da cuenta”, contó.

Su historia fue viral por un video de TikTok, en donde contó que las vueltas de la vida lo llevaron, luego de estudiar años de medicina en la Argentina, a trabajar lavando platos en Estados Unidos por 3.000 dólares mensuales, de los cuales 700 los utiliza en sus gastos fijos, el resto lo puede ahorrar.

Miles de personas quedaron fascinadas con el monto, él aseguró que si bien económicamente le va bárbaro, “no cambia la forma de vida de la Argentina ni por toda la plata del mundo”.

“Yo era la primera persona que se quería ir del país. Toda mi carrera y todo lo que hice fue en base a irme. Pero, la única forma de darte cuenta si esto es para uno o no es yéndote”, aseguró.

Agregó que si bien muchos argentinos eligen irse por las difíciles situaciones por las que pasa el país, “emigrar tampoco es tan fácil”.

“Afuera pesa mucho lo social, la cultura, los amigos, la rutina, no hacer lo que a uno le gusta y entre tantas otras cosas que de a poco te van cambiando las ideas, no todo es tan malo en la Argentina como creemos”, detalló el doctor.

“Acá te podés comprar lo que querés, me puedo armar un departamento de acá a un mes con lo que pude ganar, pero ¿para qué querés un departamento hermoso si no tenés con quién juntarte a tomar unos mates?”, analizó.

Agregó que esta experiencia le cambió la forma de pensar y le ayudó a darse cuanta qué es realmente lo que valora en el día a día.

Franco contó que nada tiene que ver el hecho de socializar o no en un país distinto al suyo, sino que destacó que la gente y su cultura es totalmente diferente a la de los argentinos.

“Quizás llegás al trabajo y tus compañeros ni te saludan, no porque sean mala onda, sino porque no se acostumbra a saludarse y socializar como se hace en la Argentina. No existe eso y pesa muchísimo”, sentenció.

A pesar de los miles de comentarios que recibió en respuesta a su video, algunos criticando su pensamiento y decisiones, Franco sostuvo firmemente su postura y se sinceró: “No importa lo que te digan o lo que crees hasta que lo vivís realmente. Cada uno lo vive a su manera, no tengo la verdad absoluta. Es lo que me pasó a mí y como lo viví yo”.

Y agregó que después de la experiencia adquirida en los últimos meses lejos de su hogar “prefiere estar en su país, con su cultura y sus amigos, a estar ganando fortuna en un país donde no se siente cómodo”.

Si bien le dieron la oportunidad de renovar su empleo por dos años, él tomó la tajante decisión de volverse en los próximos días: "Ya tengo mi pasaje de vuelta, ahora, en abril, no veo la hora de estar sentado en el avión", sentenció.