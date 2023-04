Industriales, en situación crítica: "Hay muchos que no quieren vender por la incertidumbre"

Luego de la escalada del dólar en la jornada de ayer, InformateSalta dialogó con el referente del sector industrial salteño, Julio Moreno, quien destacó: "Lo del dólar suma a la incertidumbre económica".

En este sentido explicó que la mayor problemática es no saber, "es a cuánto compras y a cuánto vendés. Hay muchas industrias que no quieren vender y estoy hablando de insumos básicos no de materias terminadas, sobre todo en la parte química".

"Te dicen que está suspendida la venta hasta que no se sepa que es lo que pasa. Uno no sabe si dar vacaciones, si seguir abierto si vender o no", continuó.

Sin duda la situación es delicada, "se complica bastante, se suma a toda la torta de incertidumbre que uno ya tiene, la parte política, sobre todo el tema de la importación de mercaderías" es que hay que considerar que "lamentablemente todo lo que se produce en el país tiene un componente importado, si no sabes cuándo te entran los insumos, no sabes el precio, sumado a la inflación en dólares es complicado el tema".

No hay que descartar que esto se traduzca en un aumento de precios para el mercado interno, "porque el importador no sabe si va a poder acceder al dólar barato que es el oficial".