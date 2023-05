Elecciones en Metán: Issa buscará la reelección contra otros 11 candidatos

José María Issa, actual intendente de San José de Metán, disputará nuevamente un lugar en la intendencia en las próximas elecciones del 14 de mayo en el Frente Vamos Salta, el cual apoya al gobernador Gustavo Sáenz.

Cabe recordar que este joven desbancó al Partido Renovador de Salta tras 28 años de hegemonía con una política que agradó a muchos: "Creo que el secreto está en trabajar, yo no concibo la política de otra forma. Hay algunos que se jactan de estar al lado de la gente pero no se involucran, yo me involucro en todo", dijo hace algunos días en una entrevista para Noticias D.

Pero no es el único que lo hará, sino que son 11 más quienes pelearán este lugar. La edil de Juntos por el Cambio, Nancy Figueroa se postula bajo la premisa de "Metán merece estar mejor". Sostiene que uno de los problemas fundamentales es la falta de oportunidades, a demás de la salud, la educación, la seguridad y la problemática que atraviesa todas las edades son las fuentes de trabajos".

En la lista de candidatos sigue Eduardo Poma (H), del Partido Conservador, por el Frente Unidos Por Salta, Sonia Villa por el Frente Avancemos, Kathya María Luz Gómez Chaya, con el Frente Salta Avanza con Vos y Arnaldo Pablo Padilla por Entre Todos.

Luego está Daniel Melián por el Frente de Izquierda MST-Partido Obrero, José Daniel Carrizo con el Frente Salta Va con Felicidad, Juan José Aranda con Igualar, Darío Medina del Partido Frente Grande, Dora Luna de Política Obrera e Ismael del Valle Herrera de Salta para Todos - Caliva Gobernadora.

Pero, para pasar en limpio, hagamos un repaso por todas las listas presentadas con sus respectivos candidatos:

- ENTRE TODOS

Intendente: Padilla Pedraza, Arnaldo

Senador: Teseyra, Marcos Antonio

- FRENTE AVANCEMOS

Intendente: Villa, Sonia Viviana

Senadores:

Thomas, María Laura

Alzogaray, José Augusto

- FRENTE DE IZQUIERDA MST - PARTIDO OBRERO

Intendente: Melian, Daniel Roman

Senadores:

Santillán, José Benito

Palma, Mercedes Angelica

- FRENTE SALTA AVANZA CON VOS

Intendente: Gómez Chaya, Kathya Maria Luz

Senadores:

García, Ramiro Eduardo

Saravia, Paola Carina

- FRENTE SALTA VA CON FELICIDAD

Intendente: Carrizo, José Daniel Alejandro

Senadores:

Da Silva Quiroga, Iracema

Gutiérrez, María Alejandra

- JUNTOS POR EL CAMBIO

Intendente: Figueroa, Nancy Paola Del Valle

Senadores:

De San Roman, Fernando Santiago

Bernasar, Marisa Del Lujan

- POLITICA OBRERA

Intendente: Luna, Dora Elizabeth

Senadores:

Soza, Juan Carlos

Gaite, Tomasa Mercedes

- SALTA PARA TODOS - CALIVA GOBERNADORA

Intendente: Herrera, Ismael Del Valle

Senador: García, Gastón Alejandro

- FRENTE UNIDOS POR SALTA

Intendente: Poma, José Eduardo

Senadores:

Gramaglia, Roberto Enrique

Ledesma, Juan Gabriel

- FRENTE VAMOS SALTA:

Intendente: Issa Martin, Luis José María

Senadores:

D'auria, Hector Daniel

Fradejas, Andres Nicolas

- IGUALAR

Intendente: Aranda, Juan Jose

Senadores:

Ontiveros, Néstor Fabian

Romero, Gisella Daiana

- PARTIDO FRENTE GRANDE:

Intendente: Medina, Darío Sebastián