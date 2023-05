“El salteño sabe realmente quién es quién”, dijo Adrián Valenzuela

Luego de emitir su voto en el Colegio Dr. Manuel A. Castro, ubicado en Gral. Güemes 51, el diputado y candidato a renovar su cargo, Adrián Valenzuela, dijo “estar muy tranquilo y esperanzado” y adelantó que a lo largo de la jornada recorrerá las diferentes escuelas para verificar que el acto eleccionario se realice con total normalidad.

En la oportunidad, lamentó las campañas de desprestigio en contra de algunos dirigentes. “Lo que me llamó la atención hasta anoche es que circulaban diferentes fake news, el salteño sabe realmente quién es quién, sabe quién trabaja, quién no trabaja, pero me ha llamado la atención, se ha gastado muchísimo en noticias falsas, en la campaña sucia”, se quejó.

Valenzuela señaló que hay mucho por hacer. “Estoy confiado en que se tiene que seguir trabajando, pero estoy conforme”, dijo, a la vez que apuntó contra aquellos dirigentes que “salen dos o tres meses antes de una elección”

“Yo en algún momento dije ojalá que se comiencen a discutir proyectos, pero muchos se han preocupado por las fake news por la campaña sucia y lo han dejado de lado, y eso el salteño lo ve, se da cuenta de quién tiene ganas de trabajar, cuáles son los proyectos que le importan al salteño, y a las salteñas”, manifestó.

Para finalizar, indicó que “ha tenido la posibilidad de charlar con muchos de los candidatos y hay una voluntad de que una vez por todas después de tanto tiempo, comiencen a caminar pensando en la Salta que todos merecemos”.