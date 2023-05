Pelea entre alumnas: "Mi hija estaba en shock, no hablaba, le faltaban pestañas y cabellos”

En la jornada del lunes, se conoció una fuerte pelea entre dos alumnas de la escuela 2 de Abril en B° Municipal de nuestra ciudad. Allí, según la información que surgió y un video que habría circulado por redes sociales, tomado por los mismos compañeros de las alumnas, mostraba la pelea entre las jóvenes que terminó con una de ellas desmayada.

Durante la jornada de este miércoles se conocieron declaraciones del padre de la menor que habría sido asistida por terceros y trasladada al hospital. "Estaba trabajando, recibo un llamado y veo que era el número de mi hija y corta, le devuelvo la llamada, corta, vuelvo a llamar y una voz que no era de mi hija decía 'me quieren seguir pegando' no era muy coherente lo que hablaba".

Consultado por los motivos o si ya existía algún conflicto previo, el hombre contó que "venían de hace ratos las amenazas". "Tomamos cartas en el asunto, fuimos a hablar al colegio. Hablaron con las dos nenas y dijeron que no iban a tener problemas".

Lejos de cumplir con el acuerdo ante las autoridades escolares, las menores finalmente se enfrentaron y las cosas fueron muy violentas. "Mi hija estaba en estado de shock no hablaba, le faltaban pestañas, toda llena de cabellos, parece la ramearon, piernas raspadas, puntos morados. Con la tomografía el neurocirujano nos dijo que estaba bien".

Adelantó que las autoridades del Colegio ya le informaron que la chica que peleó con su hija fue expulsada. "La otra nena fue expulsada y mi nena tendrá una sanción porque ella tiró la mochila y peleó con la chica".

El hombre contó que su hija fue atacada por la otra menor y dos hermanas de esta. "Eran más grandes y no pudo hacer más nada, Le pegaron un golpe en la nuca, un vecino fue a separar porque la estaban pateando desmayada, y al él también le pegan. Fueron los bomberos que vieron y pararon sino mi hija hoy no la está contando" concluyó por FM Profesional.