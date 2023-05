Un comunicado de la Federación de Transporte reaviva las amenazas de paro de colectivos

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un comunicado en las últimas horas donde se informa la imposibilidad de negociar nuevos acuerdos salariales para el sector.

Esta discusión es la que mantiene en alerta al gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quienes ya habían anticipado que de no haber un acuerdo este martes 30 mayo iniciarán un paro a nivel nacional.

Cabe recordar que ambas partes se encuentran acatando una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es por ello que este lunes habrá una nueva reunión para intentar destrabar esta situación y dejar sin efecto el paro anunciado por el gremio para este martes.

Volviendo al comunicado de la FATAP, el mismo no carga contra los trabajadores, cuyos reclamos calificó como “legítimos”. Sino que atribuyó la responsabilidad “a los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales” por no generar “los equilibrios necesarios y se cumplan con las condiciones contractuales que se vinculan las prestaciones”.

“A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellas fijadas; los convenios suscriptos entre provincias y Nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sostenibilidad del sistema, y porque el Estado nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior -incumpliendo normas preexistentes- ignorando el grave proceso inflacionario vigente, sin gestionar los ajustes necesarios, y distribuye los fondos tardía y arbitrariamente, sin criterios objetivos verificables”, añade el escrito.

Si bien se espera que la reunión de mañana lunes sirva para llegar a un acuerdo, el comunicado encendió las alarmas, como si se tratara de un anticipo de un posible fracaso en el cónclave que tendrán en la sede del Ministerio de Transporte.