Dejaron sin nada a un emprendimiento familiar de alquiler de vajillas, piden ayuda

Tiempo atrás conocíamos el caso de una mujer que había sufrido la estafa de unos supuestos clientes que alquilaron de su emprendimiento de vajilla, sillas y otros elementos y desaparecieron. Afortunadamente esta historia tuvo un final feliz para la emprendedora que recuperó todo lo robado.

Hoy conocemos la historia de María Ávila, docente y mamá soltera de dos hijos que sufrió el robo de gran cantidad de los productos que alquila a través de su emprendimiento "Rey de reyes". La mujer cuenta que el día 28 de Mayo un hombre se acercó a su domicilio y usando la identidad de Nelsón Rafael G. se llevó de todo y no regresó a la fecha de hoy.

"Él junto a dos hombres más, vinieron a mi casa en camioneta Ford F100 Roja y alquilaron 60 sillas, manteles y vajilla. Yo le alquilo porque me dice que era el cumpleaños de la madre. No me responde los mensajes y me bloqueó".

La mujer aseguró que ya radicó la denuncia policial pero intenta a través de la comunidad obtener datos sobre los malvivientes o bien conocer si venden las cosas.

"El emprendimiento es mío y de mis hijos, me costó años de esfuerzo para que me roben así" lamentó la mujer y pidió que quienes quieran brindarle información pueden hacerlo a 3875172486 (María) 3874451311 (Eva). Agradecen cualquier información.