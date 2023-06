Inseguridad en La Silleta: Robaron cinco casas en dos días

Vecinos del Barrio Retoños de Colón, ubicado en la Ruta 24 a la altura del kilómetro 9, en La Silleta se encuentran cansados de la ola de inseguridad que atraviesan y la escasa respuesta de las fuerzas de seguridad.

En diálogo con InformateSalta, Javiera quien vive en el lugar detalló que la municipalidad se acercó por última vez en diciembre pasado para cortar el pasto de la plaza, pero en el último tiempo se han formado pastizales muy grandes en los alrededores. Si a esto le sumamos que las casas colindan con fincas, se crea un escenario propició para la delincuencia.

"Antes de ayer entraron a 3 casas, llamamos al 911 pero se demoró 45 min. Una de las vecinas se encontró cara a cara con el ladrón", detalló Javiera preocupada por la situación. Esto no queda ahí, sino que "ayer pasó lo mismo, entraron a dos casas revolvieron toda la casa de un vecino y le robaron el televisor, la pava, zapatillas, todo lo que podían".

Entre los vecinos se habla de un Ford Focus color negro con los vidrios polarizados, lo que hace pensar que podrían ser las mismas personas, "pero también encontramos en una finca que está al lado de las casas robadas algunas de las cosas que robaron".

Uno de los problemas con los que se encuentran al denunciar los hechos es la inacción de la Policía, pero esto se debe no si no a otra cosa que la falta de recursos. Es que desde la Comisaría de La Silleta, le aseguraron a Javiera que no cuentan con un móvil propio por lo que deben pedir uno prestado a las dependencias cercanas que esta sujeto a disponibilidad.

"No sabemos si hoy nos pasará lo mismo", sentenció preocupada por lo que pueda pasar día a día.