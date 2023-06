El videochat aleatorio: uno de los pioneros en el mundo de las citas por video

El formato de comunicación por video ha sido popular durante más de una década. Y con el desarrollo de las tecnologías de Internet, su relevancia solo ha incrementado. Al mismo tiempo, parece muy extraño que durante mucho tiempo las llamadas de video no fueran compatibles con la mayoría de las aplicaciones de citas populares.

El punto de inflexión en este sentido fue el período de la pandemia de Covid-19, cuando millones de personas se vieron obligadas a cortar los lazos sociales y experimentaron una falta colosal de comunicación. Fue en este momento que los desarrolladores de aplicaciones de citas se dieron cuenta de que algo tenía que cambiar: ofrecer a los usuarios un formato de comunicación más conveniente.

La elección fue obvia: ¡el chat de video!

El 2020 se convirtió en un año verdaderamente innovador en términos de la introducción de la función de chat de video en sitios de citas populares. Mira por ti mismo:

Tinder añadió una función de videochat llamada “Cara a cara”.

Bumble agregó llamadas de video y la función de videochat.

Hinge añadió una función de videochat disponible solo para dos usuarios que ya se hubieran calificado entre sí.

Match.com agregó una función de videochat llamada “Vibe Check”.

Coffee Meets Bagel agregó una función de videochat llamada “Cita Virtual”.

Y en 2020, OkCupid, Plenty of Fish, Zoosk y muchos otros añadieron videochats. Y estamos hablando solo de los sitios de citas en línea más famosos. ¡Hay aún más entre las plataformas de citas menos populares!

Pero, por supuesto, no todos fueron pioneros en el campo de la comunicación por video. ¡Así que sumerjámonos en algo de historia!

La historia de la comunicación por video en Internet y el auge de los videochats aleatorios

El primer servicio de videochat público fue CU-SeeMe, desarrollado por Tim Dorsey del Departamento de Tecnologías de la Información de la Universidad Cornell. Fue desarrollado por Macintosh en 1992 y después por Windows en 1994. Curiosamente, en un principio CU-SeeMe solo admitía video, pero en 1994 se añadió audio para Macintosh y en 1995 para Windows.

Desde entonces, han aparecido una gran variedad de servicios de comunicación por video: Skype, Google Hangouts, Zoom y muchos otros. Sin embargo, en 2009, ocurrió otro evento interesante: fueron lanzados los primeros videochats aleatorios de la historia, que conectaron interlocutores al azar a través de video: Omegle y Chatroulette. Estos ofrecían a sus usuarios un formato de comunicación realmente único que no existía antes. Y gracias a ello, simplemente atrajeron a muchos usuarios.

Posteriormente, aparecieron muchos videochats alternativos para todos los gustos:

Videochat ES : un video chat muy popular con un filtro de género que nunca se equivoca. Ideal para los hombres que desean conocer y hablar solo con chicas. Este chat aleatorio videochat-es.com cuenta con una excelente moderación, tiene un análogo a las historias de Instagram y tiene disponible un traductor de mensajes integrado.

: un video chat muy popular con un filtro de género que nunca se equivoca. Ideal para los hombres que desean conocer y hablar solo con chicas. Este chat aleatorio videochat-es.com cuenta con una excelente moderación, tiene un análogo a las historias de Instagram y tiene disponible un traductor de mensajes integrado. Chatspin : un videochat con filtro de género y soporte para máscaras de IA que ocultan tu rostro a los interlocutores, dando aún más privacidad.

: un videochat con filtro de género y soporte para máscaras de IA que ocultan tu rostro a los interlocutores, dando aún más privacidad. RandoChat : un chat de video aleatorio sencillo y minimalista para teléfonos inteligentes. Simplemente indicas el género y la edad deseados del interlocutor, y el sistema tratará de seleccionar a las personas más adecuadas para ti.

: un chat de video aleatorio sencillo y minimalista para teléfonos inteligentes. Simplemente indicas el género y la edad deseados del interlocutor, y el sistema tratará de seleccionar a las personas más adecuadas para ti. Azar : un videochat y plataforma de streaming de video. Puedes conocer nuevas personas de forma individual, o puedes realizar o ver streams de video sobre una gran variedad de temas.

: un videochat y plataforma de streaming de video. Puedes conocer nuevas personas de forma individual, o puedes realizar o ver streams de video sobre una gran variedad de temas. HOLLA : un chat de video aleatorio con filtros de ubicación y género, así como un diseño de “dibujos animados” muy atípico. Si buscas algo diferente, HOLLA puede ser para ti.

: un chat de video aleatorio con filtros de ubicación y género, así como un diseño de “dibujos animados” muy atípico. Si buscas algo diferente, HOLLA puede ser para ti. PUM : chat de texto y video uno a uno. Para una búsqueda más precisa, puedes especificar el género y región de los interlocutores para conectar.

: chat de texto y video uno a uno. Para una búsqueda más precisa, puedes especificar el género y región de los interlocutores para conectar. Sky : chat anónimo con búsqueda de interlocutores por intereses. El sitio es bastante minimalista y sencillo. Una buena opción para quienes buscan simplicidad y comodidad.

: chat anónimo con búsqueda de interlocutores por intereses. El sitio es bastante minimalista y sencillo. Una buena opción para quienes buscan simplicidad y comodidad. Chatrandom: un videochat online bastante funcional, en el que, además de filtros de género e idioma, puedes buscar interlocutores por una lista de intereses y también tiene disponibles salas de chat temáticas para muchos participantes.

Como puedes ver, las opciones son realmente muchas. Pero la pregunta es si el formato de chat de video aleatorio es adecuado para ti. ¡Vamos a descubrirlo!

Ventajas y desventajas de los videochats online

El formato de videochat aleatorio tiene varias ventajas realmente significativas sobre los sitios y aplicaciones de citas:

1- Comodidad en la comunicación: simplemente accedes al sitio o abres la aplicación, haces unos clics y en un par de segundos ya estás chateando con una persona nueva. Sin configuraciones adicionales, sin crear una cuenta y otras cosas. Máxima comunicación y mínimo de acciones innecesarias.

2- Círculo enorme de conocidos: los chats de video aleatorios eliminan cualquier barrera geográfica y distancias. Y al elegir sitios con traductores integrados, haces que la reunión con extranjeros sea aún más cómoda.

3- La posibilidad de ver y escuchar al interlocutor: ningún chat de texto en una aplicación de citas tradicional da el efecto de presencia como la comunicación en un videochat. Sí, no es una reunión cara a cara como en la vida real, pero las sensaciones son lo más cercanas posibles.

Por supuesto, no debemos olvidar algunas de las desventajas de usar los videochats aleatorios:

1- La moderación no siempre es buena: no todos los videochats pueden presumir de tener una moderación realmente buena. En muchas plataformas, incluidas muchas populares, los moderadores casi no funcionan. Por lo tanto, ten cuidado al escoger un chat de video.

2- El riesgo de perder a un interlocutor interesante: el concepto detrás del videochat aleatorio es que te conectas con una persona aleatoria cada vez. Y si la conexión se corta repentinamente por alguna razón, casi no hay posibilidad de que vuelvas a encontrarte con el mismo interlocutor. Por lo tanto, debes intercambiar contactos lo antes posible.

3- Una gran cantidad de usuarios sospechosos en algunos sitios: esta desventaja le sigue al primer punto. Realmente puedes conocer a personas muy extrañas en los chats de video. No tienen que ser estafadores o detractores. A veces, simplemente son usuarios no del todo adecuados, con quienes es mejor no comunicarse en absoluto.

A pesar de estas desventajas, los videochats aleatorios siguen siendo un formato extremadamente popular para las citas y la comunicación entre personas alrededor del mundo. Es cómodo, rápido y prometedor. Y, si por alguna razón has estado ignorando este formato, te recomendamos que hagas algo al respecto. ¡Te gustará!

Sea como fuere, te recordamos que cualquier comunicación por Internet con gente nueva requiere que seas cuidadoso y sigas las normas básicas de seguridad en Internet. Ten esto en cuenta y permite que tus reuniones online sean placenteras y prometedoras. ¡Buena suerte!