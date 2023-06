Pareja de abuelos necesita ayuda, un sobrino quemó su vivienda y les hace falta de todo

Días atrás Marcelino Escobar y su señora, ambos artesanos y residentes de una comunidad Wichi perdieron lo poco que tenían en su humilde vivienda, incluso sus materiales y herramientas de trabajo.

Hoy, prácticamente en la calle, necesitan volver a tener un techo seguro y Marcelino pide por favor le donen herramientas para poder trabajar y sostener a su mujer que se encuentra enferma.

Marcelino pidió ayuda desesperadamente. "Nadie me ayudó desde el 19 de mayo, no tengo techo, no puedo trabajar porque no tengo herramientas. Mi señora está enferma. Los dos trabajamos con artesanías pero ella está enferma pero yo no tengo con qué trabajar" dijo por Mosconi TV Color.

Todo ocurrió el 19 de Mayo y si bien su sobrino adicto que fue quien provocó el incendio en su vivienda está detenido pero ellos quedaron sin nada, por ahora recibieron unos plásticos, dos camas, 7 chapas con las que montó una precaria vivienda para él y su esposa.

"El plástico que me dieron ahí lo tengo en la casa, yo hice un techito con esas chapas que me regaló el hombre que vive al lado de la veterinaria, me regaló 7 chapas, con eso me hice una casa chica. Espero que no haga frío. Una señora de la farmacia me dio dos cajas de ropa. Vivo de B° Fátima, más abajo".

Para quienes quieran ayudar a esta pareja de artesanos wichi, adultos mayores, pueden contactarse al número de la mujer a 624130 (claro).

El hombre necesita machete, hacha, pala, serrucho, cepillo, metro, escuadra, escofina y un taladro.