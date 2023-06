Cristina Kirchner: "Hay algunos que pusieron más empeño en querer ir al Partido Judicial"

La Vicepresidenta habló en Santa Cruz junto a Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis, a quien elogió sugestivamente. En línea con el comunicado del PJ Bonaerense, apuntó contra el Presidente y volvió a pedir un diálogo entre todas las fuerzas políticas para negociar con el FMI.

Cristina Kirchner reapareció un día después del cierre de alianzas y de que el Frente de Todos inaugurara su nuevo logo: Unión por la Patria. Acompaña por Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis, a quien elogió varias veces, la Vicepresidenta esgrimió un discurso en línea con el comunicado del PJ Bonaerense de este miércoles, en el cual aceptaron las PASO contra Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y cedieron ante la negociación por el piso por las listas de diputados.

En otro pasaje de su discurso en Santa Cruz, Cristina Kirchner aludió a la frase que utilizó tiempo atrás para cuestionar al Poder Ejecutivo - “funcionarios que no funcionan” - y la usó en sentido contrario. “Sería injusto igualar... hay muchos funcionarios que funcionan, el problema es que no tuvimos en los que funcionan a los que estaban manejando la economía y la ´tarasca´. Ese es el problema que tuvimos, porque Kato puede ser bueno en Obras Públicas, Luana en el PAMI...” lanzó.

“Hay algunos que no pusieron mucho empeño en eso (gestionar) pero sí en ir al Partido Judicial”, sostuvo la vicepresidenta en relación a las tensiones que hubo en las últimas horas en el oficialismo, en la antesala al cierre de alianzas.

“Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única... la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Pero es mí idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente político para que fuera candidata a senadora contra la que tal gobernador o gobernadora puso en tal provincia, no se me pasa por la cabeza eso”, sostuvo, en otra alusión velada al presidente.