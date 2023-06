Qué necesita River para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores

Aunque llega con un panorama más esperanzador después de haber vencido a Fluminense en la fecha pasada, River no deja de jugarse todo este martes ante The Strongest, en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores. El Millonario debe hacerse fuerte en el Monumental y sumar de a tres para no depender de otro resultado.

Segundo con 7 puntos junto a Sporting Cristal, el conjunto de Martín Demichelis tiene la carta clave de que depende de sí mismo: si le gana al conjunto boliviano, logrará el pasaje a las instancias decisivas del máximo certamen continental.

En caso de empatar con The Strongest, perderá su chance de clasificar como primero pero igualmente podría pasar a octavos; aunque eso estará sujeto a lo que suceda en Brasil entre el Flu y los peruanos. ¿Qué lo beneficiaría? Necesita una caída de Cristal o un empate, siempre y cuando Sporting no anote tres o más goles que River (ante igualdad en diferencia de tantos, pasa el que tiene más a favor; hoy los de Núñez tienen dos más en su cuenta).

Evidentemente, una inesperada derrota en el Monumental dejará a los de Demichelis con las manos vacías, ya que los bolivianos (tienen 6 unidades) le arrebatarán la segunda plaza en la tabla de posiciones.