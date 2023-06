Caso Silvina Luna: Los riesgos de las intervenciones estéticas

El caso de Silvina Luna sin lugar a dudas dio vueltas no solo el país, sino el mundo. Por una mala praxis, la modelo y ex Gran Hermano está internada en terapia intensiva a la espera de un trasplante de riñón.

Desde InformateSalta dialogamos con el Cirujano Plástico salteño, Dr. Gabriel Chagra Dib, quien explicó que la intervención de Silvina, no fue una cirugía en sí, sino que le han insertado llamada polimetil metacrilato (PMMA).

“Esta práctica consiste en primer lugar, sacar la grasa del glúteo, es decir, realizar una liposucción, y luego inyectar el metacrilato, que es una resina plástica que se endurece muchísimo y después es casi imposible sacarla”, contó.

Explicó que este está indicado para pequeñas dosis, pero no está autorizado para grandes dosis porque produce reacciones como estas y trae las complicaciones que le trajo a Luna.

“Se usa sobre todo en traumatología y prótesis dentales, pero está prohibido para implante de glúteos, o de gemelos, donde se necesita una gran cantidad. Los resultados son muy buenos en lugares puntuales, muy chiquitos. Es un producto que hay que usarlo con indicación precisa, como por ejemplo en algún surco facial muy notorio”, indicó.

“Hay otros productos, como colágeno, o acido hialurónico, que eso tiene una duración transitoria, se reabsorbe. Pero el metacrilato provoca granulomas y eso ha producido que el calcio aumente en la sangre y terminó en un daño terrible a los riñones”, siguió.

“El daño se ha producido porque se usó un elemento que no está autorizado para esa práctica”

Silvina está a la espera de un trasplante de sus dos riñones, y sobre esto, Chagra Dib explicó que, si no se remueve el metacrilato, por más que se haga un trasplante, lo mismo el calcio va a estar circulando por el cuerpo y no va a ser una solución. “Sí se lo puede sacar si es en pequeña cantidad, pero no sé como será en tan gran magnitud”, agregó.

El Dr. sostuvo que la cirugía de glúteos, en donde se coloca un implante se silicona, es una gran cirugía, más cruenta, mucho más compleja que el procedimiento que se le realizó a la modelo, pero seguramente Lotocki inyectó el metacrilato de una manera más sencilla y de manera ambulatoria.

“Habitualmente un paciente recurre a un cirujano plástico porque ve buenos resultados en otros. Pero los pacientes deben interiorizarse bien no solo en lo que el médico ofrece, sino en todo lo demás”, sostuvo.

“Hubo una mezcla de mala praxis con una reacción del organismo de la paciente. No en todos los pacientes produce lo mismo. También pasa en un implante mamario, se operan a dos pacientes con la misma prótesis, pero una puede tener complicaciones y la otra no”, finalizó.