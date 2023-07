Néstor en Bloque le hizo una grave acusación a Coscu: “Le pediste fotos íntimas a mi hija, tengo los chats”

Coscu fue noticia en los últimos días por distintos motivos. Se convirtió en el ganador de “La velada del Año 3” -un evento de boxeo en el que compiten youtubers-, y además atravesó una gran polémica después de que María Becerra le respondiera con firmeza por poner en duda si es la autora de uno de sus hits. Ahora, como si eso fuera poco, también recibió una grave acusación.

A través de Twitter, el cantante Néstor en Bloque salió al cruce de un mensaje donde el streamer trataba de aclarar que en ningún momento quiso ofender a un artista en los videos en los que reacciona a lanzamientos musicales. Sin embargo, a pesar de que interactuó con ese posteo, el cantante de “Mi único amor” no se refirió a ese tema sino que lo denunció por grooming.

“A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años, sos un degenerado. Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste”, expuso en sus redes sociales. Y completó: “Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte”.

Luego de estos fuertes mensajes, Néstor puso en privado su cuenta de Twitter y eliminó los comentarios.

Cuál fue la polémica entre Coscu y María Becerra

A través de sus redes sociales, María Becerra apuntó contra Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, y no dejó pasar que el famoso youtuber pusiera en duda si ella había sido la autora de una de las líneas de su hit “Corazón Vacío”.

“Contestó públicamente porque que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, aseguró al comienzo de un tuit.

Y concluyó: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.

Coscu había tenido varios elogios para la performance de Becerra en “Corazón vacío”, pero en su reacción al videoclip lanzó una frase que la artista no pasó en alta. “Reconozcamos que esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuentes... ¿María escribe buenas barras o fue FMK? Nos responderá ella si preguntamos abiertamente quién escribió ese ‘barrón’. ¿Lo escribiste vos? ¡No mientas, no mientas! Lo escribiste vos, sos buenísima. Y si no, también”, lanzó el influencer.

Finalmente, tras la respuesta de Becerra, el youtuber compartió un descargo a través de la red del pajarito. “Mis reacciones han llegado a un punto, donde cualquier cosa se puede malinterpretar o sacar de contexto y parece que estoy tratando de descalificar o atentar contra la carrera de un artista. Cuando el propósito de las reacciones y lo que las convirtió en lo que son, siempre fue todo lo contrario”, arrancó diciendo.

Además, añadió: “Si he ofendido a algún artista con una reacción, les pido sinceramente disculpas. No saben lo difícil que es transmitir en vivo durante horas todos los días y recibir solicitudes constantes del chat para escuchar una canción. Nunca fue mi intención, y quiero disculparme por todas mis reacciones en este tweet”.