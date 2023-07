La película santiagueña “Almamula” llega a Hollywood la semana próxima y a los cines de Argentina el 24 de agosto

Tras su proyección en Hollywood, que será la próxima semana, “Almamula”, filme rodado en locaciones de la provincia de Santiago del Estero por el cineasta Juan Sebastián Torales, tendrá su estreno en salas de Argentina el próximo 24 de agosto. Así lo confirmó el propio Torales.

Torales indicó que el próximo miércoles 12 de julio viajará a Hollywood para asistir al estreno de “Almamula” en la llamada “La Meca del Cine”.

“Almamula” se va a Hollywood. Es muy fuerte”, resaltó Torales a El Liberal. Luego, informo que en agosto estará en Dublin, Irlanda, donde también se proyectará la película.

En tanto, ratificó que el estreno comercial en Argentina será el 24 de agosto. De esta manera, esta realización, que ganó el premio como Mejor Primer Película en la Competencia Oficial del Festival LGBT Inside Out de Toronto 2023, será exhibido en cines de Santiago.

Además, esta producción que tuvo un cálido recibimiento en su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2023, también tiene fecha confirmada de participación en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se realizará en Jujuy entre el 1° y el 10 de septiembre.

El filme está inspirado y es una relectura del mito santiagueño de la Almamula, una mujer castigada por sus licencias sexuales que la llevaron a convertirse en una mula encadenada que en días de tormenta sale de los montes y recorre por la noche los poblados.

Sin embargo, el realizador aclaró que "no es una reproducción de la leyenda santiagueña, no estoy contando la leyenda, nunca fue mi intención, sino que me permito abordar la leyenda desde un punto de por qué fue creada, por quién fue creada y con qué finalidad".