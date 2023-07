Bomberos Voluntarios de Las Lajitas no pueden cargar agua por mal estado de la autobomba

Fernando, bombero voluntario de Las Lajitas, en radio Sagitario, comentó la alarmante situación que están atravesando al no contar con una autobomba en óptimas condiciones para desarrollar su trabajo.

En este momento tienen descargada la autobomba como consecuencia del mal estado de las cubiertas que no les permiten cargar el peso del agua. “Rogamos que no haya ningún incendio, rogamos que no haya ningún inconveniente donde tengamos que usarla”, en el caso que deban asistir a un incendio tienen que concurrir al lugar con la autobomba vacía y asistirse del camión regador de la municipalidad para llenarla.

Para colaborar con los bomberos voluntarios se puede comunicar al número de emergencia 3877451414, necesitan 6 cubiertas medias 750X16 de 12 a 16 telas, las mismas salen, aproximadamente, entre 80 y 100 mil pesos cada cubierta, precio en Salta.

Siempre con su voluntad y vocación para asistir y ayudar, avisan a la comunidad para que sepan entender la situación. “Vamos a ir a ayudar como lo hacemos siempre pero en esas condiciones”, “las cubiertas del móvil no dan para más”.