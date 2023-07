Messi reveló el secreto de su asistencia a Molina ante Países Bajos y cuándo sintió que Argentina sería campeón

Aunque se habían compartido algunos adelantos en los que Lionel Messi se había referido a su desembarco inminente en Inter Miami y también en que hubiera dejado la Selección si no era campeón mundial, ahora el programa “Llave a la Eternidad” emitió por completo la entrevista con el capitán de la Albiceleste, que contó algunas perlitas inéditas hasta aquí.

La mitad de las preguntas se las hicieron sus propios compañeros de equipo, siendo la de Nahuel Molina una de las que reveló el secreto del éxito contra Países Bajos. “¿Me vio o me escuchó antes de darme el pase?”, fue lo que consultó el lateral derecho, a lo que Messi respondió: “Lo vi, la verdad que lo vi que siguió la carrera. Entendía que en ese momento lo más normal era dar el pase al costado, no me acuerdo quién estaba. Me pareció oportuno intentar que le llegue porque creo que toda la defensa estaba esperando otra cosa. Pero no lo escuché, lo vi”.

Eso no fue todo lo que arrojó el partido no apto para cardíacos por los cuartos de final de la Copa del Mundo contra los neerlandeses, porque además fue en ese cruce que se percató de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni sería campeón: “Tenerlo ganado y que te empaten, ir a la prórroga y cómo la jugó ese equipo siendo muy superior... Hasta cuando nos empataron sentí que iba a ser nuestra, que era momento de que teníamos que ser campeones. Fue difícil de explicar, decirlo. Lo sentía, lo sabía, no sé. Estaba muy tranquilo y afronté todo el Mundial de esa manera”.

Fue Leandro Paredes el que comentó qué fue lo que les dijo Lionel a él y el resto de los jugadores en la montonera que se armó en mitad de cancha tras consumarse el campeonato mundial: “Los amo”. Y Leo lo admitió: “Es difícil que yo me suelte tanto. Pero es lo que sentía, es un grupo al cual quiero muchísimo. Somos muchos y tengo más afinidad y más relación con uno que con otro, pero en general tengo un cariño muy especial por todos, un gran respeto. Fue espectacular”.

Por último, argumentó por qué hubiera dejado Argentina si no era campeón: “Tenía decidido no seguir porque pasé momentos muy difíciles en la Selección. Más allá de que habíamos ganado la Copa América y que mucha gente cambió la forma de opinar sobre la Selección o sobre mí en especial, sé también que si no hubiésemos ganado el Mundial hubieran habido muchas críticas. No tanto como antes, pero hubieran habido. Después de eso no hubiera tenido fuerza para seguir y hubiera sido el final”.

LAS PREGUNTAS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN A MESSI

Julián Álvarez: ¿Cómo hace para vivir siendo él, no solo en lo futbolístico sino en la vida. Tiene un montón de privilegios pero cosas que no puede hacer tampoco. ¿Cómo maneja esas cosas?

Siempre me manejé muy normal, me gusta disfrutar mucho de mi familia, mi gente, compartir cosas con mis hijos. Cosas sencillas como ir a buscarlos a la escuela o ir jugar al parque o una plaza. Me acostumbré desde que arranqué mi carrera, como dice Juli tengo la mayor parte de ser conocido es hermosa por todo el cariño que coseché durante todos estos años. Y algunas cosas que a veces me gustaría pasar desapercibido, pero todo lo tomé con normalidad. Siempre hice lo que sentía sin pensar nada y es mucho más fácil. Ser yo mismo y no que andar actuando, si no tenés que hacerlo todo el tiempo.

Lisandro Martínez: ¿Qué es la Selección para vos?

Lo dejé demostrado a lo largo de mi carrera lo que sentía por la Selección. Hubo épocas que fueron muy malas para mí, estaba en mi mejor momento con el club, en Barcelona, donde ganábamos Champions, Ligas, premios individuales, y me tocaba ir a la Selección y era una realidad totalmente diferente. Lo sufría muchísimo, lo sufría mi gente, mi familia. Siempre quise estar, más allá de todo. Siempre intenté lo que se nos dio al final, nunca dejé de tener ese sueño, ese objetivo. Al final gracias a Dios terminó llegando, pero la Selección para mí es algo que disfruté, disfruto más allá de muchísimas amarguras que me tocaron pasar. Es algo muy especial.

Exequiel Palacios: ¿Cuánto tiempo más le queda en la Selección?

Sinceramente ni yo sé hasta cuándo. Va a pasar cuando tenga que pasar. Después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar. El tiempo siempre dirá cuándo es el momento. Por lógica, por edad, seguramente sea en poco tiempo pero no sé exactamente cuándo va a ser el momento. Simplemente pienso en el día a día, disfrutar de todo esto lindo que estamos viviendo. Nos tocó pasar momentos muy duros en la Selección y ahora que tuvimos la gran suerte de ser campeones del mundo y América toca disfrutar.

Nahuel Molina: ¿Me vio o no me vio? ¿Me vio o me escuchó? (en el gol contra Países Bajos).

Lo vi, la verdad que lo vi que siguió la carrera. Entendía que en ese momento lo más normal era dar el pase al costado, no me acuerdo quién estaba. Me pareció oportuno intentar que le llegue porque creo que toda la defensa estaba esperando otra cosa. Pero no lo escuché, lo vi.

Ángel Di María: ¿Hizo algún asado en el último año que estuvo en París en la terrible parrilla que se hizo?

No soy de hacer asado, no me gusta hacer yo. Sí, uno o dos he hecho. Estaba solo y no me quedaba otra. Me gusta más acompañar que hacer la verdad.

Nicolás Tagliafico: ¿Qué fórmula tiene para mantenerse a tan alto nivel por tanto tiempo?

Lo mismo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí. Grupal y personal. La mentalidad, la constancia, el esfuerzo, sacrificio, el querer siempre más. Desde muy chiquito fui así, muy responsable y seguro con lo que quería. Siempre di el máximo para conseguir lo máximo. A veces se da y otras no, pero siempre me enfoqué en el principio de cada temporada con esa mentalidad y esas ganas de querer superarme día a día. Tuve la gran suerte de que las lesiones me respetaron muchísimo.

Rodrigo De Paul: Le agradecería por ser quién es conmigo. Sin él no hubiéramos sido campeones, se lo deben decir todos. En lo personal, por cómo es él conmigo.

Con Rodri desde el primer momento que tuvimos un feeling especial, una relación muy linda. Él en realidad me ayudó muchísimo también porque le tocó llegar cuando se desarma la anterior camada y ya no había ninguno. Yo estuve sin ir a la Selección los primeros partidos. Cuando volví, si bien conocía a muchos, no tenía gran relación ni confianza. Él me ayudó mucho a integrarme a ese grupo, que era lo que tenía que hacer en ese momento. La mayoría eran chicos nuevos que se conocían de antes, en otros procesos. Desde el primer entrenamiento que compartimos, después se fue dando la relación sin buscarlo. Me manejo mucho por los feeling y con él tuve feeling especial desde el primer momento.

Germán Pezzella: ¿Qué sintió en el penal de Cachete (Montiel)?

El llegar a esa situación, un poco más relajado porque teníamos una oportunidad más, pero estaba deseando que lo haga, se termine y podamos festejar. Son momentos difíciles de describir con palabras los nervios de los penales como la alegría de ser campeones del mundo. Me quedaría corto con todo lo que dijera que sentía en ese momento.

Paulo Dybala: ¿Es humano? ¿Sabe lo que genera o logró?

Cuando está todavía en competición y cuando tenés siempre objetivos por delante, no valorás mucho sí lo que realmente se merece lo que vas consiguiendo. Estoy en un momento de mi carrera que disfruto todo lo que me pasa y valoro más todo porque sé que son los últimos años, pero creo que cuando me retire y no juegue más, voy a valorar mucho más todo esto. Más el hecho de ser campeón del mundo. Eso queda para toda la vida, va a quedar para siempre en un país como el nuestro que es tan futbolero, tan agradecido. Va a estar para la historia. Van a haber situaciones que te van a hacer ver nuevamente que sos campeón del mundo.

Guido Rodríguez: ¿Qué pensabas en los momentos más difíciles en la Selección?

Vivía una situación en Barcelona que disfrutaba muchísimo, ganábamos, jugábamos bien. Todos nos alababan de todos lados por el equipo, el juego, los triunfos. Y era pisar Argentina y escuchar críticas, rumores... El murmullo de la gente, continuamente tener que pasar una prueba por así decirlo, depender de un resultado. En el club no iba de esa manera, entonces cuando las cosas iban mal, llegaba a Barcelona y me olvidaba de lo mal que lo pasábamos en la Selección. Recibíamos muchísimas críticas, barbaridades extrafutbolísticas que traspasaban la línea del respeto. Sabía que mi familia, si bien nunca me lo mostraron, sufrían muchísimo y se quedaban en el país y consumían todo eso.

OTRAS FRASES IMPORTANTES DE LIONEL MESSI

Los festejos en Argentina tras el Mundial. “Una locura porque si bien yo sabía o me imaginaba lo que podía llegar a ser el país con lo que habíamos hecho, superó totalmente mi expectativa, no pensaba que iba a ser de la manera que fue. Fue una locura y un disfrute bárbaro, me hubiese gustado en el momento que salimos a pasear con el colectivo que fuera más largo el recorrido pero era imposible. Ver la foto del Obelisco con la gente arriba, es una foto histórica, un momento histórico que va a quedar para el resto de nuestra vida y sobre todo tener la suerte de que mis hijos lo vean, lo disfruten. Entiendan, porque Thiago ya entiende, fue extraordinario. Alguna vez dije que Thiago me preguntaba por qué me mataban en la Selección y terminar que él vea cuando él ya entienda casi todo que somos campeones del mundo es hermoso. Yo terminé bastante bien, no me saqué la remera, nada. Estaba rojo, todo colorado pero no sentía nada. Después sí estuve dos o tres días caído, estuve medio mal. Pero en ese momento no sentíamos nada, era felicidad pura y me fui a mi casa, a Rosario”.

La carta de Enzo Fernández. “Cuando salió, me enteré qué había pasado. Eso dice un poco lo que vivían y sentían ellos. Agradecido por toda esa muestra de cariño que tuve de ellos desde el primer momento”. (NdeR: Enzo reveló que había copiado la carta de internet).

La llave eterna a la felicidad. “Ese momento es difícil de explicar por ser campeón del mundo y por lo que significaba para mí en lo personal conseguir ese título. Para mí, mi familia, mis amigos. Por todo lo que me tocó pasar en la Selección, lo que yo sufría los malos resultados y terminar después de casi toda mi carrera consiguiendo lo más importante, lo máximo, fue extraordinario. Era la única que me faltaba y al mismo tiempo la más deseada por lo que significaba. Disfruté muchísimo de todo lo que gané, las Champions que conseguí, la Copa América, que fue un momento mágico porque era mi primer título con la Selección, pero llegar a ser campeones del mundo para lo que significa eso para un jugador y para nosotros como país también, quedó demostrado con los festejos”.

El cariño de la gente. “Sentí mucho el cariño de la gente. Si bien siempre tuve el cariño de todos los argentinos, más allá de una parte del periodismo y las críticas y las cosas que se decían sobre mí, yo siempre sentí mucho cariño de parte de Argentina. Ahora tener la felicidad pura de poder decir que somos campeones del mundo para mí es lo máximo, es lo más lindo que hay. Así que agradecido por todo eso”.