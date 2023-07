Rodríguez Larreta anunció nueve propuestas para una Argentina sin inflación

Horacio Rodríguez Larreta presentó nueve propuestas para una Argentina sin inflación. Lo hizo en el supermercado El Económico, de la localidad bonaerense de Morón, horas después de que se conociera que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 6% durante junio y acumula un alza del 115,6% en el último año.

“La inflación es muchísimo más que un número. Es una desgracia cotidiana que nos arruina la vida. Es no poder darles un gusto a tus hijos cuando te lo piden. Es que no te alcance para los remedios. Es comprarte lo que podés en lugar de lo que querés. Es comer peor. Es no tener idea de cómo vas a cubrir tus gastos porque la plata que ganaste trabajando se te escapa de las manos”, remarcó el precandidato presidencial.

Ante esa difícil situación, aseguró: “Vamos a terminar con esto. No podemos seguir viviendo así. Hoy venimos a contarles cómo vamos a bajar la inflación en la Argentina. Llegó el momento de atrevernos a hacer lo que nunca hicimos, de hacer lo que ya hicieron todos los países del mundo que le ganaron a la inflación”.

Rodríguez Larreta

Para gobernar el país Rodríguez Larreta explicó que, junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, tienen nueve propuestas divididas en cuatro ejes centrales.

“Las primeras tres medidas tienen un objetivo claro: corregir el déficit fiscal para ordenar las cuentas. Para lograrlo, vamos a revisar el presupuesto línea por línea para eliminar todo gasto innecesario y llegar a déficit cero. Segundo, vamos a eliminar el déficit de las empresas públicas, como el de Aerolíneas Argentinas, y a eliminar sus ineficiencias y privilegios. Todas van a tener que ser rentables, como cualquier empresa. Tercero, el Congreso no va a aprobar ninguna ley sin justificar de dónde saldrán los fondos”, detalló.

El precandidato presidencial señaló que el segundo paquete de medidas apunta a lograr la estabilidad monetaria y cambiaria. “Nuestra cuarta propuesta para bajar la inflación es modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que sea verdaderamente independiente. Quinto, vamos a trazar un sendero de salida del cepo para unificar los 18 tipos de cambio dentro del primer año de gobierno”; explicó.

Y agregó: “Las devaluaciones del tipo de cambio también generan inflación. Por eso, nuestra sexta propuesta para estabilizar el tipo de cambio es impulsar un plan agresivo de apertura de mercados que aumente las exportaciones desde el primer día hasta duplicarlas en seis años. Con eso, se acaba el problema del dólar para siempre. Gracias a esa estabilidad, vamos a concretar nuestra séptima propuesta, que es recuperar el acceso al crédito en los primeros 12 meses y que así las empresas aumenten su producción e inversiones”, explicó.

Rodríguez Larreta se comprometió además a promover la baja de impuestos: “Nuestra octava propuesta es impulsar un nuevo acuerdo federal con las provincias para bajar impuestos. Vamos a reducir y poner topes máximos a dos de los impuestos más distorsivos: Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos”.

Como cuarto y último eje de sus propuestas, el precandidato presidencial planteó: “Los salarios van a ganarle a la inflación. Hoy tenemos uno de cada tres trabajadores que tienen trabajo formal pero están por debajo de la línea de la pobreza. Eso nunca había pasado en Argentina. Con un plan serio que se sostenga en el tiempo, el poder adquisitivo del salario va a crecer”.

Por último, Rodríguez Larreta afirmó que si es elegido presidente cambiará el destino del país de una vez y para siempre, en equipo con los 47 millones de argentinos. “Vamos a darles a los argentinos la vida que se merecen. Una vida en la que podés ahorrar y confiar tranquilo en tu moneda porque recuperó su valor. Una vida con certezas y estabilidad, donde tenemos una economía ordenada, los precios no suben cada día y ya no hay 18 dólares diferentes. El momento es ahora. Animémonos a cambiar. Hagamos el cambio de nuestras vidas”, concluyó.

El resto de la jornada Rodríguez Larreta recorrerá Ituzaingó, Merlo y Hurlingham, con una agenda cargada de actividades enfocadas, principalmente, en hablar con los vecinos y comerciantes. Estará acompañado por los precandidatos a intendentes de cada localidad: Gastón Di Castelnuovo, David Zencich y Lucas Delfino, respectivamente.

Las propuestas, una por una:

-Revisar el presupuesto línea por línea para eliminar todo gasto innecesario, equilibrar las cuentas y llegar a déficit cero.

-Eliminar el déficit de las empresas públicas, como el de Aerolíneas Argentinas, y eliminar sus ineficiencias y privilegios.

-El Congreso no va a aprobar ninguna ley sin justificar de dónde saldrán los fondos. Cada legislador que presente un proyecto va a tener que explicar cómo se pagará.

-Modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que sea verdaderamente independiente. Que nunca más financie el déficit del Gobierno y que nunca más sus autoridades sean removidas arbitrariamente.

-Unificar los 18 tipos de cambio dentro del primer año de gobierno.

-Las devaluaciones del tipo de cambio también generan inflación. Para estabilizar el tipo de cambio hay que impulsar un plan agresivo de apertura de mercados que aumente las exportaciones desde el primer día hasta duplicarlas en seis años.

-Recuperar el acceso al crédito en los primeros 12 meses y que así las empresas aumenten su producción e inversiones.

-Impulsar un nuevo acuerdo con las provincias para bajar impuestos. Reducir y poner topes máximos a dos de los impuestos más distorsivos: Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos; y retomar el camino que inició Mauricio Macri en 2017 con un nuevo Pacto Fiscal entre las provincias.

-Los salarios van a ganarle a la inflación. Al final del mandato, el salario real de los trabajadores va a ser más alto que al momento de asumir.