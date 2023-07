“Salta es tu Casa”: denuncian que no se cumplió este plan de ayuda a mujeres

Un grupo de mujeres se congregó en las afueras de la Municipalidad de Salta para reclamar la falta de respuestas, en torno al programa “Salta es tu Casa”, el cual les prometía asistencia económica para reparar y arreglar sus casas, pero tras las elecciones desde el Ejecutivo capitalino no les dieron novedades, no recibieron la plata e incluso habrían hasta “borrado las huellas” de la iniciativa que se lanzó en vísperas de las elecciones provinciales de mayo.

“Salta es tu casa” fue un programa que la Municipalidad presentó días antes de los comicios, el cual anticipaba ayuda directa para mujeres que necesiten realizar obras de mejoramiento en sus hogares, con la entrega de dinero en 3 cuotas de $150.000 cada uno cuyas beneficiarias no debían devolver.

Sin embargo y a varios meses de la presentación del plan como del sorteo de las beneficiarias, las mismas no recibieron ninguna ayuda, no percibieron algunas de las cuotas y cuando van a pedir respuestas desde la Municipalidad no les dan explicaciones, los “rebotan” entre áreas, agregando que incluso información que había en la página web de la intendencia fue borrada.

“Se suponía que la primera cuota era un boucher que se entregaba inmediatamente, ya pasaron 2 o 3 meses (desde que se lanzó) y nada, no tenemos respuesta alguna, intentamos comunicarnos después de dejar la documentación y todos nos dan información cruzada”, aseveró Marcela, una de las beneficiadas en el diálogo que tuvo con Multivisión Federal.

A esto sumó que algunas de las sorteadas para el programa fueron avisadas desde la comuna, otras se enteraron por mensajes de WhatsApp o por mail, y hubo hasta casos que no recibieron notificación oficial sino que fueron avisados por las otras elegidas.

Enumerando que serían 1000 las beneficiadas, hoy damnificadas, contó que en varias oportunidades trataron de hablar con autoridades, pero fueron llevadas por distintas oficinas sin respuestas. Como si fuera poco, aseveraron que la información del plan fue borrada de las redes del municipio, y que el sitio del mismo dentro de la web de la intendencia también se suprimió. “Ya no está ni en la página ni en Facebook ni nada”, arremetieron.

Vale mencionar que el Ejecutivo Municipal realizó la presentación oficial del programa el 4 de mayo, 10 días antes de los comicios, afirmando que se buscaba otorgar una asistencia económica a vecinas de la ciudad para el arreglo, ampliación o refacción de sus domicilios. Los requisitos que se pedían era ser mayor de edad, contar con certificado de vivienda familiar expedido por ANSES, de DNI y ser residente de la Capital.