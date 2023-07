Ojo, Messi: el Tata Martino tuvo un duro debut con el Inter Miami en la MLS

Gerardo "Tata" Martino no tuvo el estreno esperado en Inter Miami, que perdió contundentemente por 3-0 ante St. Louis City, en partido correspondiente al 23er. fin de semana de competencia de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

A la espera de tener disponible a Lionel Messi, quien este sábado último firmó su contrato, el entrenador rosarino, de 60 años, observó la cruda realidad de un equipo que lleva once partidos sin ganar (tres empates, ocho derrotas) y figura en la última posición en la Conferencia Este, con apenas 18 puntos en 22 presentaciones.

Además, la franquicia de la península de la Florida se topó en la noche del sábado con el líder de la división Oeste, que reúne 41 unidades y apenas dos encuentros perdidos sobre 23. La diferencia de juego entre uno y otro quedó plasmado sobre el terreno de juego del City Park, del club del estado de Missouri.

Samuel Adeniran (Pt. 28m.) y Tim Parker (Pt. 40m.), con sendos cabezazos, luego de dos tiros de esquina, adelantaron al conjunto local. Ya en el segundo tiempo, un tiro libre magníficamente ejecutado por el alemán Eduard Lowen (St. 35m.) supuso la cifra definitiva en el concluyente éxito de St. Louis, que prohibió a sus hinchas que ingresaran al estadio con cualquier remera que pudiera identificar a Messi, ya sea del Seleccionado argentino, del Barcelona, del París Saint Germain o Newell’s Old Boys.

En Inter Miami se alistó el juvenil argentino Benjamín Cremaschi, de apenas 18 años, que fue amonestado y sustituido al promediar el segundo tiempo. Además, el entrerriano Gustavo Bou (ex Racing) marcó un gol para la fácil victoria de New England Revolution sobre DC United, por 4-0. En tanto, Cincinnati, líder de la Conferencia Este, mostró como titulares al ex Boca Juniors, Luciano Acosta (marcó una conquista de penal) y al ex Vélez, Alvaro Barreal, para ganarle por 3-1 a Nashville.