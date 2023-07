Junto a Sergio Massa, CFK criticó a Alberto Fernández: “Alguien debería hacer un simulador de presidentes”

Cristina Kirchner se mete de lleno en la campaña electoral antes de las PASO. La Vicepresidenta se muestra esta tarde junto al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, durante un acto por los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas.

La actividad es en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (Cefepra), aledaño al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde en el marco de la conmemoración se inaugurará un nuevo simulador de vuelo de la empresa de bandera.

Es la tercera vez que Cristina Kirchner acompañe al titular del Palacio de Hacienda desde que se confirmara la “candidatura de unidad”, en fórmula con Agustín Rossi: primero se mostraron juntos en la presentación de un avión utilizado en la dictadura para realizar los denominados “vuelos de la muerte”, en un acto que se hizo en la Aeroestación Militar de Aeroparque (AMA).

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, fue el primero en tomar la palabra y no solo remarcó la importancia de la reestatización de la aerolínea de bandera, sino que apuntó contra la gestión de Cambiemos: “La revolución de los aviones de (Mauricio) Macri y (Guillermo) Dietrich fue peor que la pandemia”.

“Aerolíneas giró al Tesoro 82 mil millones de pesos. Es importante señalarlo porque uno de los caballitos de batalla de la oposición es cerrar Aerolíneas. Como el neoliberalismo no entiende el concepto del desarrollo económico, no entiende que sin Aerolíneas el Tesoro tendría menos recursos. Eso sin decir lo catastrófico que sería dejar desconectadas a las provincias”, insistió.

Las principales frases de Sergio Massa

-“Garantizar el desarrollo con una mirada federal. Si queremos un país federal, tenemos que defender Aerolíneas. Eso necesita la inversión del Estado”.

-“No solo le vendemos servicios a otros países, sino que nos ahorramos US$25 millones que dejan de salir de la Argentina a partir de la inversión que hizo Aerolíneas”.

-“Hoy cuando viajaba a Paraná escuché al actual jefe de Gobierno porteño que los vecinos del Conurbano cuando compran leche, le pagan el pasaje a Roma a los que viajan en Aerolíneas. Lo que pido el proceso electoral es que por lo menos seamos serios y rigurosos con los números”.

Las principales frases de Cristina Kirchner

-“Podría ser un discurso de patriotismo o en defensa de lo público. Yo quiero contarle a los argentinos y a las argentinas que cuando tomamos la decisión de recuperar la aerolínea de bandera como decía Pablo, un funcionario que funciona, el Estado argentino pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas que había sido privatizada”.

-“Ellos (la oposición) habían vaciado la empresa. Cuando escucho a alguno decir que van a privatizar... Ya lo hicieron y fue horrible. No podemos olvidarnos de eso”.

-“Hay que sacarse las anteojeras ideológicas y dogmáticas, sobre todo cuando uno está en la gestión del Estado. Siempre poner como horizonte la defensa de los intereses nacionales”.

-“Alguien debería inventar un simulador de presidentes urgentemente. Lo pusiéramos a uno con los números y problemas de la Argentina, no de Suiza ni Noruega. Es que simulamos que acá la inflación o el FMI son fenómenos de la naturaleza y no, los han provocado”.

-“Cuando encontraron los Panamá Papers nos buscaron a todos los K y no encontraron a ninguno, estaban los M”.

-“Es necesario que todas las cúpulas dirigenciales pudiéramos dejar de ser simuladores de una discusión en la que parece que nos desvivimos por los índices de la pobreza, que son crueles, o los índices de la inflación, que son graves, pero nunca hablamos de la riqueza”.

-“Pareciera ser que todo esto se produjera por un fenómeno natural, es necesario volver a hablar en serio y con honestidad intelectual de los problemas que tenemos los argentinos y de cómo resolverlos. Con los números en la mano y con el ejercicio de responsabilidad que a cada uno le cabe”.

-“Al FMI no lo trajo este Gobierno, ni el peronismo, ni el kirchnerismo. Es más el peronismo le había dicho out, game over, pero lo trajeron de vuelta”.

-“Claro, la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo, pero el Fondo también es uno. Si nosotros nos tenemos que hacer cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al Fondo, el Fondo en su actual dirección se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora porque la continuidad institucional es para todos y todas”.

-“Es necesario un fair play y acordar reglas claras. Seguramente después de las PASO, cuando ya haya candidatos, va a ser una obligación discutir en serio sobre estas cosas. En serio está en juego el destino de los argentinos y me parece que un ejercicio de responsabilidad es hacerse cargo cada uno de la parte de la historia que le corresponde”. /TN