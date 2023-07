“$250.000 no es suficiente para que una familia no sea pobre”

Aunque para el INDEC una familia tipo necesitó $232.427 para no ser pobre, el bolsillo de los salteños no opina lo mismo. Con la inflación imparable y la especulación de los comerciantes, no hay sueldo que alcance.

InformateSalta dialogó con algunos vecinos para conocer cuál es la realidad que viven. “No es suficiente $250.000, tuvimos que mermar gastos en ropa, salidas. Tratamos de hacer compras por mayor, hay que hacer algunos sacrificios para llegar a fin de mes”, manifestó un padre de familia.

Sucede que en junio, la canasta básica alimentaria subió 5,2%, saltando por encima de la inflación, mientras que la canasta alimentaria se ubicó por debajo del IPC.

Así, la canasta básica total- que incluye la Canasta Básica de Alimentos (CBA) más bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros sin contar el alquiler - subió 6,7% en junio y se ubicó en $232.427 para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores).

La situación se vuelve más compleja para las familias que no tienen vivienda propia y deben pagar alquiler. Según relevamientos recientes, departamentos de entre uno y dos dormitorios rondan los $150.000.