Aseguran que Luis Miguel no cantó en ninguno de sus shows en Buenos Aires y afirman que lo demandarán por estafa

Que Luis Miguel esté en Buenos Aires o no brindando sus 10 shows en el “Movistar Arena” es un debate que se disparó en las últimas horas, a medida que crecían los rumores de que “El Sol de México” había optado por mandar a dobles a que cantaran por él.

En Nosotros a la mañana hablaron con Luis Ventura sobre la veracidad de esta especulación, que fue confirmada por el periodista.

“Para mí no estuvo en ningún show presencial, él no participó de los shows. No digo que sea cierto, es mi lectura que tengo. Hay un Luis Miguel que está con su familia, y hay tres extras y dobles que son los que, de acuerdo a las circunstancias y a la disciplina, lo reemplazan”, empezó disparando Ventura.

“Pero para vos, Luis Miguel ¿está en la Argentina y en el hotel con su familia, o ni siquiera vino?”, se alarmó Mariel Di Lenarda.

“Sí, vino, y no dudes que haya ido a ver a la madre, que la haya visitado, que me parece muy bueno”, le contestó el conductor, y luego abonó su teoría respecto de que se nota la diferencia en el tamaño de los hombros de uno de los sosias de Luismi: “Si ustedes consultan a traumatólogos, les van a decir que no se puede reducir los huesos. No es que, porque hagas una dieta, se te encoge la espalda, los huesos no se encogen”.

Una denuncia por estafa contra Luis Miguel

“¿Estás al tanto de una supuesta denuncia que se va a hacer sobre una estafa? Sería de una persona que compró entradas y que dice sentirse estafada al no ser supuestamente Luis Miguel”, le preguntó El Pampa Mónaco.

“Estoy al tanto, pero no me quiero meter ahí, porque yo no quiero joder a Luis Miguel. Simplemente estoy contando información que yo tengo. El periodista tiene que informar, que es lo que yo hice, pero después, entrar en todo ese ‘chiquiteo’, ya es un tema empresarial”, cerró Ventura, sin querer aportar más datos.