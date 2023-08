Despejando dudas: ¿Puedo no votar?, ¿cuánto es la multa?

Finalizó la campaña y desde las 8:00 de este viernes rige la veda electoral de cara a las elecciones PASO de este domingo donde la ciudadanía definirá el tablero de propuestas para octubre. En ese contexto, subrayaron que es obligatorio cumplir este 13 de agosto con el deber cívico del sufragio.

Así lo recordó el doctor Fernando Montaldi, secretario del Tribunal Electoral Federal en la conversación que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ-, donde amplió las implicancias de estar en veda, las sanciones por no cumplir con el sufragio, los preparativos, entre distintas aristas.

“El domingo estamos ya con las elecciones, tenemos estas elecciones de agosto y las generales de octubre, posiblemente una segunda vuelta presidencial en noviembre”, recalcó las fechas previstas en el cronograma electoral. “Hay que recalcar que son obligatorias, la gente debe ir a votar”, sentenció.

¿Qué pasa si no cumplo con mi obligación cívica? Montaldi aclaró que a partir del acto electoral hay 60 días para justificar la no emisión del voto. “Generalmente las justificaciones son por distancia, personas a más de 500 km se deben acercar a una dependencia policial donde le van a dar una constancia, o en caso de enfermedad o impedimento físico, con un certificado médico se justifica la no emisión”, compartió los detalles.

Consultado si, en caso de no votar en las PASO, se puede emitir el sufragio en los comicios de octubre, Montaldi dijo que sí. “Son elecciones independientes, las dos son obligatorias, en caso de no votar en las Primarias y no justificar, empieza a correr una multa que va de $50 a $500 y si justifican la no emisión, no corre esa multa”, aclaró.

Recordando que en el tiempo de veda va dirigido principalmente a las plataformas políticas que deben abstenerse de hacer cualquier propaganda proselitista, Montaldi anticipó que en las próximas horas comenzará la distribución de las urnas en los puntos de votación, mientras que el envío comenzó días atrás. “Ayer nos llegó la novedad que las urnas de Iruya ya están ahí, hoy tendremos noticias de Santa Victoria”, contó sobre estos puntos recónditos de la provincia.