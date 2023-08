Repercusiones del triunfo de Milei en Salta: "La gente está cansada de siempre lo mismo"

Pasaron las elecciones PASO en todo el país, y Javier Milei fue el precandidato más votado. Con más de 2 puntos de diferencia con Juntos por el Cambio, la segunda fuerza política más elegida ayer, “el león”, como le dicen sus adeptos, subió al escenario al finalizar la jornada y agradeció a todo el país.

El móvil de InformateSalta salió a la calle a preguntarles a los salteños sobre los resultados de ayer y, asombrosamente, muchas respuestas coincidieron. “Me sorprendió bastante, no lo voté, pensé que no iba a ser tan fuerte. Si bien no es mi candidato, lo veo con muchas posibilidades, habrá que prestarle atención, es algo nuevo”, dijo el primer hombre.

“Va a ser difícil que ganen otros, pero no me termina de convencer. Es demasiado extremista, dice cosas que no creo que logre hacer”, añadió alguien más y opinó que con la cantidad de votos y las provincias que lo eligieron, va a ser difícil que alguien le gane.

“Si Juntos por el Cambio no se une, les va a costar mucho más ganar”

“Es la decisión de la gente, lamentablemente. Tiene que ver el voto bronca también, pasan tantas cosas en Argentina y nadie da soluciones. Puede ser que gane las generales”, añadió otra persona más y anheló que venga a Salta.

“Lo voté, le tengo mucha fe en las elecciones generales. Pensé que no iba a tener tanta repercusión, la gente está cansada de siempre lo mismo y quiere algo diferente”, opinó otra persona consultada.

Por último, un hombre añadió que le parece bien el triunfo y que, según su opinión, era predecible que iba a ganar. “Lo voté, necesitamos un cambio y es este”, concluyó.