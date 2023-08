Milei "cortó" a Bullrich: "Ella estuvo involucrada en las operaciones que hicieron en mi contra"

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, explicó en Duro de Domar que es muy complejo que pueda realizar una alianza con la representante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de cara a las elecciones generales que se desarrollarán el domingo 22 de octubre.

Tras ser el postulante a presidente con mayor cantidad de votos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el diputado libertario se posicionó para los comicios y ante el micrófono de C5N dejó en claro que no considera la posibilidad de un acuerdo con la exministra de Seguridad del exmandatario Mauricio Macri.

"Cuando pasás determinadas líneas es difícil regresar y ella estuvo muy involucrada en las operaciones que me hicieron en los últimos 45 días", aseguró el economista sobre Bullrich, que terminó como la tercera postulante con el 16,98% de los sufragios y le ganó la interna al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, Milei expuso que tras recibir el respaldo de más de 7.100.000 de personas se siente "con la responsabilidad de ser acompañado por un tercio de la población y con más fuerza para seguir trabajando" y destacó que "es una inyección anímica" de cara a lo que viene.

Milei, sobre la dolarización: "A Ecuador le demandó 9 meses y a El Salvador, 24"

Una de las propuestas del dirigente de La Libertad Avanza es la dolarización de la economía de Argentina.

Al ser consultado sobre esta cuestión por el periodista Lautaro Maislín, el candidato libertario explicó que no sería de manera inmediatamente: "No se puede hacer instantáneamente, ya que demanda tiempo operativamente. En Ecuador, por ejemplo, le dieron tres meses para cambiar los billetes y no lo pudieron hacerlo por una cuestión operativa. El billete más grande de Argentina son menos de cuatro dólares".

En la misma línea, Milei aclaró el procedimiento que se llevó a cabo en dos países de América Latina: "Requiere una logística que en el caso de Ecuador le demandó nueve meses y en El Salvador, 24 meses. Nosotros estamos con una opción intermedia, como El Salvador, pero cuando dos tercios de la base ya la tenés convertida es una suerte de plebiscito y la hacés. Por lo menos, lleva nueve meses".