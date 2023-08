Cuándo, dónde y contra quién jugará el Inter Miami de Messi la final de la US Open Cup

Inter Miami, que con la presencia de Lionel Messi accedió anoche a la final de la US Open Cup tras batir por tiros penales a FC Cincinnati (5-4), ya sabe contra quien deberá definir el certamen y qué día se disputará. Antes, de igual manera, deberá afrontar compromisos clave por la MLS ya que buscará meterse en los playoff que definirán al campeón.

El duelo más importante de la histórica Copa Lamar Hunt se disputará el 27 de septiembre y el rival será el Houston Dynamo, que también ayer venció a Real Salt Lake por 3 a 1. El Inter Miami será local aunque resta definir la sede ya que los directivos pretenden hacerlo en el Hard Rock Stadium, aunque la cuenta oficial dice que será en el DRV PNK Stadium.

Pero antes Messi tendrá mucho por jugar y ya desde el próximo fin de semana se concentrará en mejorar la situación del equipo en la MLS, en la que no gana hace once fechas, desde el 13 de mayo (2-1 a New England).

Inter Miami intentará cortar la racha como visitante de Red Bull New York, el próximo sábado 26, y cuatro días más tarde ratificar la levantada como local de Nashville, su rival en la soñada consagración del pasado sábado por la noche. El siguiente partido podría significar la primera ausencia del argentino en el calendario del fútbol estadounidense.

Inter Miami debe viajar el domingo 3 de septiembre a la costa oeste del país para enfrentarse con Los Ángeles FC, escolta de su confederación. Desde el día siguiente, el seleccionado argentino comenzará a reunirse en el predio Lionel Andrés Messi de la localidad de Ezeiza para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.