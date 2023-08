Facundo Pereyra, el doctor "best seller", llega a Salta con su nuevo libro

¡Atención salteños! El doctor Facundo Pereyra, más conocido como el doctor "best seller" y famoso por sus recetes en las redes sociales, llega a nuestra ciudad para compartir un encuentro con sus seguidores y dar los detalles de su libro, el cual presentará en la Usina Cultural.

La historia del método que creó el doctor Facundo Pereyra, que incluye quitar ciertos alimentos para ir reincorporándolos paulatinamente, se basa también es su propia experiencia de vida: “Estuve 10 años sufriendo silenciosamente con una depresión que tuve a los 35 años de edad. Mi historia personal me marcó y me llevó a esta apasionada misión de conocer mejor a nuestro cuerpo. Mi papá –médico también- notó que no estaba bien y me envió a un psiquiatra. A partir de ahí empezó mi camino de sanación”, dijo y recalcó: “Yo difundo lo natural de la alimentación, pero también la importancia de la medicación porque te estabiliza. En mi vida todo comenzó a mejorar con los cambios de alimentación, el ayuno intermitente y otras cosas como la meditación”.

Su libro “Resetea tus intestinos” (Ed. El Ateneo) lleva más de 18 meses entre los libros más vendidos -de no ficción- en Argentina. Su método que ya fue probado por 30.000 pacientes en todo el mundo con resultados asombrosos. “Yo lo llamo ´reseteo digestivo´, es decir, recuperar las condiciones iniciales del intestino que puede ayudarnos a recuperar el sistema inmunológico y en áreas de la salud que ni siquiera imaginamos”, subrayó en una entrevista con La Gaceta de Tucumán.

Pereyra es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopia digestiva. Vive en Cipolleti, Rio Negro y desde allí desarrolló un programa que se llama Medicina Digestiva para el Bienestar en 15 días, MDB15 y del cual se puede conocer más en su sitio web (www.mdb15.com) en donde incluye un autotest para reconocer los síntomas en nuestro cuerpo. “El intestino es un tubo que genera el intercambio de nutrientes y nos sirve para la nutrición. Hoy se está empezando a conocer que el intestino alberga el 80% del sistema inmunológico. Cuando el intestino está bien, no pasa nada, pero cuando se inflama, vemos que se vuelve más permeable, algo que afecta al 30% de la población”.

El doctor, furor en redes sociales en donde brinda recetas para probar, explicó por qué las harinas, el azúcar y la leche son los primeros alimentos en retirarse: “Hoy se sabe que el 30% de las personas tienen intolerancias alimentarias y cada vez se suman más, porque los alimentos vienen más manipulados y ultraprocesados. El caso típico es la harina de trigo que comemos, ese pan tan esponjoso es porque tiene mucho gluten. Lo mismo sucede con la caseína de los lácteos. La leche que tomamos ahora no es la misma que tomaban nuestros padres porque las vacas fueron manipuladas genéticamente año a año y su leche tiene una caseína más inflamatoria”.

Facundo Pereyra se presentará el viernes 1 de septiembre a las 18.30 en la Usina Cultural. Entradas en venta por entradauno.com, platea y pulman a $5000.