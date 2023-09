Perillo vuelve a la titularidad ante San Martín: “Será un partido díficil”

En la previa del partido ante San Martín de Formosa, que se jugará el próximo domingo desde las 16hs., se confirmó que Juan Manuel Perillo volverá a ser opción de ataque en lugar de Iván Escobares. El plantel realizó su última práctica en Salta y viajará por la noche rumbo a Formosa.

El goleador en diálogo con InformateSalta se refirió a su regreso al equipo después de la fecha de suspensión. “Estoy muy bien lo físico. Adrián me había puesto los últimos tres partidos, más haya de meter un gol, ya me sentía bien. Pero la expulsión hizo que me pierda estos partidos y encima el clásico, algo muy importante”, dijo.

La cancha de San Martín se ha convertido en una verdadera fortaleza para el local y la mayoría de equipos visitantes no pueden sumar. Todo indica que para este partido el hombre de ataque sería Perillo.

El delantero aseguró que está entrenando y listo para jugar. “Ahora hay que esperar este fin de semana para ver como lo plantea el técnico para enfrentar a San Martin. Esa cancha es muy difícil, ya la conocemos todos, es chiquita, no muy buena en el piso y hay que tratar de meter y jugar mucho. ES un partido muy complicado para lo que queda del torneo”, aseguro.

También habló del plantel y destacó la actitud de sus compañeros en momentos adversos. “El grupo es muy bueno y a pesar de las dificultades que suceden, siempre va al frente, con el ánimo de salir a ganar en todas las canchas. Mis compañeros siempre tiran para adelante, más allá del resultado. Es un plantel muy unido”, expresó

Por último, comentó sobre el trabajo de Adrián Gorostidi. “Se trabaja muy bien. Es un cuerpo técnico que trabaja mucho en los detalles y el equipo lo interpreta bien. Ojalá podamos sacar un buen resultado en Formosa”, finalizó.