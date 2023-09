Bizarrap y Guillermo Francella, juntos en el anuncio de su nuevo videoclip

Este jueves a la tarde, el productor y DJ argentino Bizarrap lanzó un adelanto audiovisual de lo que será su nuevo trabajo musical. Lo curioso de este video, inspirado en la película El lobo de Wall Street, es que aparece Guillermo Francella para un diálogo de comedia.

En el video, que también protagoniza Gastón Cocchiarale, Bizarrap anunció que su próxima Bizarrap Session número 57 saldrá el 4 de octubre, lo que generó revuelo en las redes sociales y en los fanáticos alrededor del mundo.

Este novedoso adelanto se da en el edificio ficticio llamado Bizarrap Records. En el mismo se ve a un grupo de oficinistas eufóricos bailando al ritmo de música electrónica. “No nos para nadie”, le dice Gastón Cocchiarale, quien actúa de compañero inseparable del productor, y Bizarrap le agarra el rostro y le contesta: “Te volviste completamente loco”.

“Cerramos lo de Arabia, lo cerramos”, grita otro oficinista emocionado. Hasta que el productor pide el micrófono, pero ante el silencio todos comienzan a corear su nombre. “No, pero pará. Pará porque les quiero contar algo. Algo que no es muy bueno y por eso estoy acá. Para contarles que llegamos a ocho mil quinientas reproducciones en Spotify. Ganamo’, volvimo’ a ganar y vamos a seguir ganando. Es histórico”.

SALIÓ A LA VENTA LA GORRA DE BIZARRAP CON UNA DIVERTIDA PUBLICIDAD Y YA SE AGOTÓ EN DOS PAÍSES

El clima se vuelve de euforia nuevamente, algunos hasta largan alguna lágrima de emotividad ante el anuncio. “Somos una dupla invencible, si estamos juntos no nos frena nadie”, le dice su amigo, quien saca la placa plateada de Spotify con el increíble número de reproducciones al que llegó el productor.

Biza se acerca con una botella de champagne emulando el festejo de Lionel Messi en la Copa del Mundo. Hasta que de repente aparece Guillermo Francella. “¿Qué carajos están haciendo? ¿Qué es todo este quilombo?”, gritó.

El actor, que hace de gerente de la compañía, cita a Biza a su despacho. “Ni saben lo que están festejando, no entendieron nada, mamita”, murmura desde su oficina.

En ese momento, Francella encendió un proyector. “Quiero que le presten atención a lo que les voy a mostrar. Bizapop”, manifestó entre risas en relación con el cambio de nombre que se hizo el músico esta semana y luego enfatizó en algunos tuits haters: “Biza sin rap. Siempre la mejor va a ser la de Frijo. Mirá lo que es esto. Es importante que yo les muestre esto porque así estamos, como el or***”.

Hasta que el oficinista amigo del productor se revela. “¿Pero me estás cargando? Tres veces número uno del mundo en menos de diez meses. ¿Te das cuenta de que vos tenés algo acá, que no te deja ser feliz y que nunca te va a dejar disfrutar de la vida? Tenés una incapacidad para disfrutar de las cosas y yo no te lo voy a permitir. No voy a dejar que nos las cag*** porque yo te conozco muy bien y sé las ideas que vos tenés y que nunca...”. En ese momento Biza lo frena y el amigo se retira de la sala de reuniones.

“¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?”, le consultó Francella y el músico respondió: “¿Que tenía que aprovechar más los ojos azules...? Que cuanto más gente nos escuchara iba a ser más difícil conformar a todos”.

“¿Y te acordás lo que yo te contestaba? Que cuando ocurriera eso vos tenés que entender que la gente no elige qué música escuchar, si no la música es la que elige quién quiere que la escuche”, añadió el actor y luego profundizó su teoría: “Una persona nace, le pasan un millón de cosas a lo largo de toda su vida y de repente: ¡Puff! Le aparece una canción. Es una persona, una”.

“A veces me gustaría escuchar qué opina la música de todos nosotros”, concluye Francella y Biza, en un dilema existencial, se pregunta: “¿Y yo? ¿A quién tengo que escuchar?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @louta

En la última escena, se queda Bizarrap recostado sobre el sofá reflexionando sobre la charla y una ola de agua que atraviesa la ventana inunda toda la oficina. El productor termina riéndose a carcajadas.

El video, dirigido por Jaime James conocido artísticamente por Louta, rápidamente se viralizó en redes sociales y generó expectativa en los fanáticos por la incógnita de quién será el artista que estará en la sesión musical número 57, pero todo se revelará el próximo 4 de octubre, cuando se dé a conocer la nueva canción. /La Nación