Tras insistir su familia, consiguieron una cama para derivar a un paciente de Orán

Fue durante los últimos días de septiembre que se viralizó la protesta de una familia, la cual reclamó en el hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán, por la derivación de un hombre hasta la ciudad de Salta para que sea tratado con urgencia, con uno de sus parientes encadenándose a un pilar del nosocomio.

En medio de las repercusiones del caso, quien se manifestó del tema fue el ministro de Salud de la Provincia, el doctor Federico Mangione quien en la entrevista que mantuvo con Sin Vueltas de InformateSalta señaló que el hombre en cuestión fue trasladado hasta Salta Capital, reconociendo al mismo tema la saturación de camas en el hospital San Bernardo.

Esto lo dijo luego que su par, el doctor Iván Soria, gerente del nosocomio oranense señalara que intentaron hacer las gestiones para que el paciente sea derivado pero, además que el PAMI no le autorizaba el viaje, en el San Bernardo le dijeron que no había disponibilidad en UTI (unidad de terapia intensiva).

“Es así, yo al caso lo conozco porque lo seguí y es verdad, no había camas”, aseveró Mangione reconociendo también que no había un criterio de derivación, siendo el hombre atendido correctamente por el personal de Orán, calificando como “extraordinarios” a sus profesionales. “Tenemos que comenzar a confiar más en el lugar donde estamos”, recalcó.

No obstante dijo que al acceder a trasladarlo, la familia demandó que sea al San Bernardo su destino. “No había cama en el San Bernardo, no tengo dónde internarlo porque yo necesito una cama para internarlo”, apuntó el ministro, prosiguiendo con pese a conseguirle cama en una clínica, la familia insistió en el nosocomio cabecera.

“De todas maneras lo resolvimos y ahora está internado el Papa Francisco”, dijo el ministro sobre el resultado del trámite, pero llamó la atención que un proceso de este tipo conlleva su logística, además de aprender a confiar en el criterio de los profesionales que están atendiendo en los hospitales del interior provincial. “Tengo que respetar el criterio médico, es como si vos venís y me decís me quiero ir a tal lugar porque me quiero ir”, reprendió la actitud.

“La cuestión es que el paciente entonces está siendo tratado acá en Salta”