Hinchas del Inter Miami perdieron la paciencia por las ausencias de Lionel Messi: “¿Dónde está mi capitán?”

Las redes sociales del club de Florida publicaron una serie de imágenes del entrenamiento del plantel. El campeón del mundo no participó por su molestia física y los fanáticos no ocultaron su fastidio.

Las redes sociales del club de Florida publicaron una serie de imágenes del entrenamiento del plantel. El campeón del mundo no participó por su molestia física y los fanáticos no ocultaron su fastidio.

Lionel Messi sigue adelante con la recuperación de la molestia física que lo afecta hace varias semanas y en el Inter Miami esperan contar con él para los próximos compromisos.

Sin embargo, los hinchas del elenco de Florida comenzaron a perder la paciencia.

“Seguimos”, publicó la cuenta oficial de Inter en sus redes sociales con algunas fotografías del entrenamiento.

Pero los hinchas dejaron una catarata de comentarios con una sola preocupación: “Where is Messi?” (¿Dónde está Messi?) y “where is my captain?” (¿Dónde está mi capitán?).

Inter jugará ante Chicago Fire por la fecha 32 de la MLS este miércoles, a las 21.30, y será el cuarto partido consecutivo en el que Messi no sumará minutos.

Se espera que esté presente para la próxima jornada ante Cincinnati, así lo informó Alessandro Dossetti, una de las personas que trabaja para el capitán de la Selección argentina.

Qué dijo Gerardo Martino sobre la lesión de Lionel Messi

“No lo arriesgamos en una final (US Open Cup), mucho menos los vamos a correr ahora. Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco o corremos riesgo y si tiene que quedar afuera, va a quedar afuera. Y haremos lo mismo con Cincinnati. Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor”, explicó Martino.

El Tata argumentó que se verá día a día para ver como sigue su evolución de sus molestias musculares y determinar si viaja a Chicago o seguirá de baja.

“Seguramente Leo tendrá el reporte de acá, hablarán con él y sabrán cómo va él en la recuperación. El lunes saldrá al campo, el martes saldrá al campo y el mismo martes tenemos que evaluar porque es el viaje”.

Los próximos partidos de Inter Miami

Chicago Fire vs. Inter Miami | Fecha 32 de la MLS | Día y hora: miércoles 4 de octubre a las 21.30

Inter Miami vs. Cincinnati | Fecha 33 de la MLS | Día y hora: sábado 7 de octubre a las 20.30

Charlotte FC vs. Inter Miami | Fecha 34 de la MLS | Día y hora: sábado 21 de octubre a las 19

Con la Selección

Ante Cincinnati, será el último antes de que la Selección argentina juegue por Eliminatorias Sudamericanas.

La Albiceleste se medirá contra Paraguay el 12 de octubre en el estadio Monumental y ante Perú el 17 del mismo mes en el Estadio Nacional de Lima. /TN