Massa culpó a la modelo Sofía Clerici: "esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político"

Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), volvió a referirse a la polémica desatada entorno al jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, a raíz de las fotos publicadas por Sofía Clerici que lo mostraban sobre un lujoso yate en el Mar Mediterráneo, en Marbella, España. Una vez más, ratificó que se trató de un “gravísimo error” por parte del funcionario, que lo pagó con su renuncia a la jefatura de gabinete y la baja de la candidatura a concejal, pero sumó una curiosa observación sobre la modelo.

Pagó con la renuncia. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Hay una consecuencia y una causa previa que es el error de Martín, pero creo que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político, pero no me acuerdo con quién”, señaló el funcionario nacional en una entrevista con Filo News. “Me llama la atención por el momento en el que salen publicadas las cosas”, insistió.

De la misma forma, aseguró que él fue quien pidió que se baje su candidatura en la provincia. “Pedí que se baje porque si no es como el cuento de nunca jamás”, dijo y aclaró: “Era candidato a concejal igual. Inclusive él presentó algunas cosas vinculadas a alguna extorsión para que se investigue también”.

Por otro lado, criticó la contratación de una numeróloga por parte de las autoridades del Banco Nación. “A la gerenta del Banco Nación pedí que la separaran del cargo para que se investigue”, expuso sobre la orden que le dio a la presidenta de esa institución, Silvina Batakis, de echar a María del Carmen Barros, quien había cobrado sumas millonarias y alquilado los servicios de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty”.

Sin embargo, sobre el otro caso que conmocionó también a la política bonaerense, y que gira en torno a la extracción de dinero desde múltiples tarjetas de débito por parte de “Chocolate” Rigau, dijo solo conocer lo que se publicó en los medios de comunicación. “En el caso de la Legislatura, lo que conozco es lo que salió en los medios y lo que me contó algún dirigente de La Plata”. /La Nación