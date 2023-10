Revelan que el adolescente que mató a su amigo dejó una carta en un peluche

Al cumplirse tres meses del brutal crimen de Joaquín Sperani, el adolescente que fue asesinado de 18 golpes en la cabeza por su mejor amigo en Laboulaye, provincia de Córdoba, se descubrió que el acusado guardó una carta dentro de un peluche.

El principal homicida -quien está detenido en un centro Penal juvenil- escribió en un papel el apellido de Joaquín y el nombre de otro chico junto con la frase: "Mamá pronto se olvidará de esto".

Esta carta la guardó dentro de un peluche y meses después fue descubierto, por lo que la familia de la víctima sospecha que otro compañero del colegio iba a ser el próximo en ser asesinado.

Ante este hallazgo, Mariela, la madre de Joaquín, responsabilizó a la madre y al padre del acusado: "Hoy los pongo como cómplices porque ¿qué es eso de no ver el fierro que trajo en la mochila, de no ver la ropa y las zapatillas manchadas de sangre, de no ver el celular de Joaquín?".

"No tenemos respuestas, es todo silencio acá en la ciudad, como si se negara lo que pasó. Para el juez Sebastián Moro se ve que el caso ya está resuelto, no veo que siga otra línea de investigación", expresó la mujer.

A tres meses de ocurrido el crimen, la familia teme que el adolescente obtenga la libertad: "En algún momento va a salir, él nos conoce bien y temo por la seguridad de mis otros hijos. Siento que la vida de mi hijo no vale nada, es como si se hubiese matado a un mosquito y eso duele".

El crimen de Joaquín Sperani ocurrió el 29 de junio pasado, cuando el chico recibió 18 golpes en la cabeza realizados con un trozo de hierro y un pedazo de hormigón.

Gracias al aporte de las cámaras de seguridad y de la propia confesión del homicida, se comprobó que su amigo de 18 años le tendió una trampa y lo llevó hasta una casa abandonada para asesinarlo.

El día del hecho, la familia del joven denunció que el adolescente no había asistido al colegio y fue así que se inició una investigación que concluyó tres días después, cuando encontraron su cuerpo dentro de la casa abandonada.