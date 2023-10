Palavecino, ¿un perseguido político?: mirá lo que dijo su abogado

Durante el fin de semana, con un gran operativo de seguridad, detuvieron en Orán Cristián Gabriel "Gringo" Palavecino, el hombre señalado como el fugitivo más buscado del Norte Salteño.

Ahora, el abogado defensor Pablo Cardozo Cisneros sostuvo que Palavecino es inocente y un “perseguido político” ya que tiene pruebas que comprometen a personas del gobierno.

Al contrario de lo que informó el gobierno como la misma fuerza, Cardozo afirmó que las causas que se le imputan son inventadas porque no existen pruebas ni huellas digitales. “Si hay una persona que está presentando pruebas como lo hizo cuando lo detuvieron al hijo Brian Palavecino en febrero y las muestra, para mí se transforma en un perseguido político, aunque le parezca risible a muchos”, manifestó.

Indicó que en años anteriores, su defendido denunció ser torturado por el comisario Hilario pero a pesar de ello, Hilario fue quien estuvo al frente del operativo de búsqueda de Palavecino. “Inclusive, fui cuando estaban haciendo el allanamiento y se portó muy mal, me destrató, le extendí la mano y no me la dio. Entonces aquí hay algo personal”, añadió.

Cardozo asegura que "el procurador fue quien construyó la persecución a Palavecino cuando lo señaló como el delincuente más grande de todo el norte argentino a pesar de que no hay huella digital en ninguna causa que se le imputa.

"Dicen que lo vieron pasar. Son todos informes que forman parte de la literatura policial porque pruebas concretas no hay y lo voy a demostrar”, dijo.

Por otro lado, añadió que “eso de la Interpol es un mito porque en ningún momento se disparó una alerta. No sé si después habrá ocurrido luego de los dichos del procurador”.

“A Palavecino lo andaban buscando porque lo querían sacar de circulación. Ahora directamente lo quieren sacar porque tiene pruebas en contra de mucha gente del gobierno” y señaló que las pruebas que le mostró la familia de su cliente son “bastantes fuertes” ya que implican a gente del poder, incluso al gobernador, indicó Bien Informados.