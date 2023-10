Malena Galmarini le dijo "hija de p..." a la periodista Oliván por preguntar de dónde sacaba la plata Insaurralde: mirá el video

Una polémica reacción de Malena Galmarini en La Noche de Mirtha (El Trece), cuando María Julia Oliván se refería al escándalo del yate y la lluvia de denuncias judiciales contra Martín Insaurralde, se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

Sucede que la esposa de Sergio Massa no pudo disimular su incomodidad ante un comentario de la periodista y aunque habló en voz baja, y sus palabras no llegaron a captarse en el sonido, de acuerdo a varios usuarios de X (ex Twitter) tuvo un fuerte exabrupto.

En detalle, el candidato presidencial de Unión por la Patria y su mujer fueron invitados junto a Moria Casán, pareja del papá de Malena, Fernando Galmarini, y la mencionada periodista, en horario y día especial para cumplir con la visita de candidatos presidenciales previo a la veda electoral.

Entonces, en medio de las preguntas realizadas por Mirtha Legrand, María Julia comentó: "La causa que está siendo investigada es por lavado de activos, por lavado de dinero, en realidad, coinciden muchos expertos en Derecho Penal, en que tendría que tener la carátula de enriquecimiento ilícito porque, ¿de dónde proviene el dinero que se habría gastado y que no le cierran las cuentas?”.

En ese momento, una de las cámaras enfocó a la mujer del candidato oficialista y ella no solo frunció sus labios sino que además pronunció por lo bajo las palabras "hija de pu...", según indicaron varios televidentes en X.

"¿Qué es esto? @MalenaGalmarini ¿Te incomodó la pregunta? #LaNocheDeMirtha", escribió un usuario. "Esto sucedió en la mesa de Mirtha Legrand. Vean cómo Malena Galmarini le dice hija de puta a María Julia Oliván justo cuando la periodista habla con Massa de la corrupción de Martín Insaurralde. Excelente ponchado, aplausos para el director que en el momento exacto dejó expuesta la mugre K", acotó otro internauta.

"¡Un aumento al camarógrafo please!", "Es tan mersa que no puede contenerse", "No se escucha el video", "¡Ay Male! ¡Decí que se te escapó! ¡Que estabas pensando en los HDP que le roban a los pobres!", y "Se quedó corta Malena", fueron otros de los comentarios en las redes tanto a favor como en contra del gesto que se vio en el ciclo de la Chiqui.