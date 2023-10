Orán: Compró un "mono" en la frontera para regalarle a su "hijito"

Durante el fin de semana se conoció una lamentable noticia que atenta contra la fauna de nuestra provincia y de nuestro país con especies que se encuentran en peligro de extinción como lo son los monos.

El hecho se registró en Orán durante un control de ruta y fue publicado en las redes sociales de la Fundación Patitas en la Calle Embarcación para que la sociedad tome conciencia y este alerta ante estos hechos que lamentablemente se siguen dando en estos tiempos.

Según el portal de noticias De Todo un Poco lo habrían comprado en Bolivia , ya que a la hora de empezar la interrogación de dónde lo habían capturado , dijeron que lo compraron por $30.000 y lo llevaban con destino a San Juan , atado de una cadena que no lo dejaba ni moverse. Supuestamente para "regalo" a su hijo.





La fundación Patitas en las Calles manifestó su pesar por lo sucedido. "Es muy triste que sigan fomentando la comercialización de estás especies en peligro de extinción. Y que no dimensionen el daño que le provocan al sacarlo de su hábitat. Para vender a las crías las matan a las madres".

"Desde la fundación nos vamos a encargar de que los culpables de esta acción tan inhumana no quede en la nada , los animales NO son cosas NO son juguetes para niños".

Por último, se conoció que en unos días se realizará el traslado a Fauna, ya que por el momento está a cargo de la fundación , en buenas condiciones de salud.