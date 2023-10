Urtubey: "Tengo mi voto decidido y espero que le sirva a la Argentina”

El exgobernador Juan Manuel Urtubey, emitió su voto en Salta, en el Instituto Santísima Trinidad en San Lorenzo y habló con la prensa, “tengo mi voto decidido y espero que sea un voto que le sirva a la Argentina”, dijo.

Sobre la jornada electoral confesó vivirla con “profunda alegría, yo creo que va a ser una buena oportunidad para que vayamos acercando un poquitito, en la Argentina hay una agenda del poder de la político y una de la gente que está acá, más disociada. Cuando llegan momentos como estos de elecciones tenemos la oportunidad de unir estos dos mundos de manera tal que la gente pueda vivir mejor”.

Por otro lado destacó los “40 años de democracia, no es poco, en la historia Argentina es la única vez que lo tuvimos y está bueno, uno lo considera como algo dado pero lo logramos los argentinos. Y la parte amarga son 40% de pobres, una Argentina inestable que no ofrece oportunidades y es triste”.

Urtubey reflexionó: “Estamos viviendo una crisis muy profunda en la Argentina, que no va a ser fácil superar, vamos a tener que trabajar mucho tiempo y tratando de salir de la mala costumbre nuestra de pretender que las cosas se resuelven con pases mágicos y vamos a tener que hacer un trabajo sostenido y sistemático para tratar de salir adelante, un país donde tenemos serios problemas de productividad y competitividad, grandes problemas de pobreza”.

Consultado sobre si es posible llegar a un balotaje fue cauto: “No sé si será, otras veces tenía más pálpito, todos los números que he visto dando vueltas de encuestas hablan de una segunda vuelta, pero debemos decir que esos números en las primarias no funcionaron, habrá que esperar el resultado”.