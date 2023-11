Martín Esparza: "Solo dos dirigentes y un colaborador nos daban la cara y nos decían la verdad"

El día después. El Santo mantuvo la categoría en el Torneo Federal A luego de vencer en el desempate a Sportivo Peñarol de San Juan por 3 a 1 en Santiago del Estero con un gran acompañamiento del pueblo Antoniano que copó las tribunas. Una de las figuras del encuentro fue Martín Esparza que volvió al 11 inicial después de cumplir las fechas de suspensión.

Este mediodía el mediocampista habló en Solamente Futbol por Infinito FM 96.5 Mhz en donde dijo que: “Fue una mañana tranquila, después de tanto tiempo. Por fin se terminó la pesadilla y pudimos quedarnos en el Federal A" y continuó: “Lo de la gente de Juventud es increíble, ayer los escuchaba cantar y quería llorar dentro de la cancha porque sabía que no estábamos en Salta y había esa cantidad de gente en la cancha".

Con respecto al partido dijo: “Sentí que no tuve un buen primer tiempo, creo que por la inactividad. Me fui muy caliente al entretiempo y por suerte pudimos revertir todo para el segundo tiempo y me saque mucha mierda de adentro con el gol. Después me solté y pude jugar mejor. En el segundo gol definí de primera porque no tenía mucho tiempo para parar la pelota".

En cuanto al vínculo del plantel con la dirigencia contó que: “A los dirigentes les dije lo que tenía que decirles en la cara, no me gusta hacerlo por teléfono o redes. A los que se quedaron les agradecí por estar con nosotros, sobre todo Guillermo Copa y Ezequiel Llanos”, Además:” La palabra no es descender desde lo institucional, acá las cosas se hicieron mal, muy mal. Acá solo dos dirigentes y un colaborador nos daban la cara y nos decían la verdad. Todos sabemos quiénes son”.

Por ultimo hablo de su expulsión que lo relego de los partidos definitorios: “Sentí mucha angustia, mucha tristeza cuando me expulsaron en Formosa. Lloré mucho en el colectivo de vuelta, en mi casa, no creí que iban a darme tantas fechas, sentí que le fallé a Juventud. Sabía que me perdía el clásico y viví con mucho nerviosismo los partidos que quedé afuera por la sanción”.