Locura total: así fue la salida de Taylor Swift en su primer show en Argentina

Llegó el día y la Taylormanía invade Buenos Aires y más allá, con epicentro en el estadio de River Plate. En la noche de este jueves 9 Taylor Swift está cantando por primera vez en la Argentina y desde temprano unas 70 mil personas colmaron el Más Monumental para escuchar y ser atravesadas por los himnos de la popstar estadounidense.

Alrededor de las 20.40 comenzó la acción y, tras una cuenta regresiva de tres minutos, Taylor salió a escena y se despachó con “Miss Americana & the Heartbreak Prince”, la primera de una larga lista de 45 canciones en la que la cantante desmenuza buena parte de su carrera. La artista fue recibida por una sonora ovación que duró varios segundos y, por un instante, se detuvo a contemplarla, admirada por la fuerza de las swifties argentinas.

El primer acto del show, titulado Lover, siguió con los temas “Cruel Summer”, “The Man”, “You Need to Calm Down”, “Lover” y “The Archer”. Y ya comenzó con el bloque Fearless, con su canción homónima y también “You Belong With Me”, para el delirio de la multitud.