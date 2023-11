Colectivo incrustado en una casa: "Mi familia está mal, triste, pero hay que seguir"

Hecho insólito y que dejó incrédulo a más de uno fue el episodio ocurrido en la mañana de este domingo en la ciudad de Salta, más precisamente en el barrio Miguel Ortiz, en la esquina de calles Deán Funes y Juan Matienzo cuando un colectivo de gran porte impactó contra una casa, quedando incrustado en la estructura de una habitación, sin tener que lamentarse heridos afortunadamente por el impacto.

Al respecto de esta situación la damnificada del inmueble, Ana Barrios, estuvo dialogando con El Once TV donde comentó los pormenores del mal momento que están viviendo por este suceso, agradeciendo que esa noche no había nadie en esa habitación, pero también aseverando que desde la empresa del colectivo no se habían comunicado aún con ella.

“Nosotros sentimos el ruido del impacto y salimos a ver, no nos imaginamos que arriba estaba todo así; nos dimos con el colectivo metido en la casa”, dijo primeramente sumando que en esa pieza sus sobrinos se quedan a dormir los fines de semana, pero ayer se quedaron en la parte de debajo de la casa. “Normalmente duermen ahí, esa noche se quedaron abajo”, indicó.

“La construcción era nueva, tenía unos tres años”

Sobre lo que pasó después del choque, la mujer relató que los pasajeros comenzaron a salir del rodado, que ella se encontraba shockeada y asustada, sobre todo pensando si alguien se hubiera lastimado, por tanto llamó a la Policía aunque “no entendía nada” de lo que había acontecido.

Con respecto a los choferes, dijo que “uno bajó, el me decía ‘yo no fui, no hice eso’; (el que venía manejando) no dijo nada porque estaba muy shockeado, no quería bajar, después vino su familia y lograron que baje, pero gracias a Dios no hay víctimas, nadie se lastimó”.

Ahora quedan los dolores de cabeza respecto al arreglo de la casa, de la habitación y saber quién se va a hacer cargo de las reparaciones. Ana dijo que, de la empresa del colectivo “no se nada” y que de los choferes solo les pidió los datos. “Todavía no se comunicaron de la empresa, quería hablar con uno que era dueño de la empresa pero me dijo que no, que él ya había dado sus datos a la Policía”, espetó para concluir.

“Mi familia está mal, triste, pero hay que seguir y ver cómo se soluciona”