“Se juega cada vez peor”: Tagliafico habló sin filtro sobre el fútbol argentino

Si bien la mayoría de los jugadores de la Selección Nacional actualmente juegan en Europa, muchos de ellos comenzaron sus carreras en equipos de Argentina.

Ahora, Nicolás Tagliafico recordó esos momentos y habló del nivel que tiene el fútbol local.

En una entrevista con el periodista Arturo Bulian para TNT Sports, el defensor del Olympique de Lyon fue muy crítico sobre las ligas de AFA y dijo: “Estoy viendo muy poco por horarios y porque hoy me gusta cada vez menos. Te soy sincero, se juega cada vez peor”.

“Hoy en día, los que pueden, se van muy jóvenes. Siento que desde Europa es cada vez más complicado que los busquen. Económicamente al futbolista le sirve más irse a México que quedarse en Argentina. Eso no es fácil”, continuó.

Además, el ex lateral izquierdo de Independiente expresó y cerró: “Hay que ponerle mucho énfasis a las inferiores. No solo hay que pensar en el resultado, sino también en los procesos y crear cosas sólidas. Les deben quedar cosas para el resto de la vida”.

El emotivo posteo de Nicolás Tagliafico a un año de ganar el Mundial Qatar 2022

Hoy 18 de diciembre se cumple el primer aniversario del momento en el que la Selección Argentina ganó el Mundial Qatar 2022 y consiguió sumar la tercera estrella a la camiseta.

Por eso, tanto los jugadores que fueron parte como los hinchas llenaron las redes sociales con emotivos posteos recordando el campeonato.

Por su parte, Nicolás Tagliafico decidió compartir un video resumen del mes en el que se jugó el torneo más importante del mundo y los festejos que hubieron en todo el país: “Todavía no caigo de que haya pasado ya un año del sueño más lindo que cumplí en toda mi carrera y aún no me despierto de él”. /La 100