Las prepagas aumentarían entre un 40% y un 50% en enero

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group, confirmó que las prepagas aumentarán "entre un 40 y un 50%" en la cuota mensual. El anuncio del empresario fue realizado a través de una entrevista radial, en el marco de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dio a conocer el presidente Javier Milei y donde se estipuló una liberación de precios.

En diálogo con Radio Con Vos, Belocopitt se refirió al accionar de las prepagas en medio del DNU que firmó el presidente Javier Milei. "El decreto lo vimos ayer, nos quedamos hasta tarde analizando. Es prematuro, no puedo hacer definiciones súper concretas. Lo que sí es importante que entendamos que es un tema que hay que tenerlo con mucha claridad, todos los vienen marcando y yo particularmente hace muchísimos años: el sistema lo iban a chocar contra una montaña", sostuvo.

El empresario dejó en claro que el sistema de salud "no daba para más" y la liberación de precios "es una medida que no debería haber estado funcionando activamente con la práctica de la ley, si se hubiese hecho correctamente". Y añadió: "Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones iban por la escalera y eso automáticamente generaba un deterioro descomunal".

En ese momento de la entrevista, Belocopitt reveló que va a mantener una reunión en las próximas horas con la Unión Argentina de Salud en carácter de titular de la firma Swiss Medical Group, a los fines de "definir prácticas para salir de una situación extremadamente alarmante de manera ordenada".

En ese sentido, confirmó que el aumento de la prepaga será de entre un 40 y un 50% y explicó que no será como consecuencia del DNU de Javier Milei. "Acá no hay un cambio, este aumento va a venir, está puesto en el propio decreto de actualización firmado por Alberto Fernández en diciembre de 2022. No es un aumento diferente al que hubiera venido", indicó.

En última instancia, dijo no estar contento con tomar esta medida "pero cuando viene la industria farmacéutica y nos baja medicamentos con 100, 120% de aumento, nosotros tenemos que convalidar igual porque tenemos pacientes. La situación del sistema es desesperante".