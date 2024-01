Vacunas contra el dengue: “Es fundamental, pero no reemplaza el descacharrado”

En un esfuerzo por combatir la propagación del dengue, el ministerio de Salud anunció el inicio de las campañas de inmunización en el norte de la provincia, donde históricamente se registraron la mayoría de los casos.

Al respecto, la diputada y médica pediátrica, Gladys Paredes, en InformateSalta, destacó que Salta es la primera provincia en aplicar estas dosis, señalando que se trata de una herramienta más en la lucha contra la enfermedad.

“Mientras más herramientas tengamos para dar lucha contra el dengue y evitar muertes bienvenido sea”

Sin embargo, aclaró que la vacuna no reemplaza la lucha contra la presencia del mosquito Aedes aegypti en los hogares, haciendo hincapié en la importancia del descacharrado. “La vacuna no va a suplantar nunca la lucha contra la instalación del mosquito en nuestros domicilios”, agregó.

“Es fundamental vacunarse, pero también mantener limpio”

En ese punto, la diputada recordó el éxito pasado en Tartagal, donde se logró reducir los casos de dengue a cero desde 2009 hasta 2015 mediante un programa de descacharrado. “Si nosotros no tenemos chatarra, no tienen ellos dónde depositar sus huevos, por lo tanto, no habría dengue, pero la gente no se acostumbra”, reconoció.

Para finalizar, recordó que la vacuna está destinada a un sector específico de la población, que no incluye, por ejemplo, a pacientes con inmunocompromiso, por lo cual, la prevención es clave. “Hay un número de personas que van a seguir expuestas, y la única forma de cuidarnos es a través de mantener limpio nuestra casa”.