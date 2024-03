"A un narco": el drama entre el Tucu Palacios y la ex esposa sumó un rumor alarmante por la medalla de Campeón del Mundo del volante

Si no termino de pagar el departamento en tres meses, los dueños tienen el derecho a desalojarme. Nosotros lo compramos en un plan de pagos, y en diciembre de 2023 tendríamos que haber terminado de pagarlo.

Yo le estoy reclamando a él lo que me corresponde, no le pido ni premios ni bienes gananciales, que por la ley alemana me corresponde. Solo pido que dividamos las cosas que firmamos entre los dos".

Así comenzó el culebrón de la ex esposa del Tucu Palacios, Yesica Frías, quien a través de vivos en Instagram avisó que vendería la medalla de Campeón del Mundo del volante para luego aclarar que "la medalla la tiene él. ¿Cómo yo voy a vender una medalla?

Primero que la medalla la tiene él porque se la ganó él. Yo sí soy parte de estar atrás de ese sacrificio para que él gane su medalla, pero cómo voy a vender yo su medalla. La que tengo es una réplica que me regaló él".

Mientras el conflicto crecía, Yesica le mandó un mensaje intimidante a Palacios y a los jugadores de la Selección campeona del Mundo: "Con toda la información que yo tengo, que me dé el divorcio y cerremos con lo que corresponde". Y agregó: "Además él tiene la medalla de come banco Catar 2022".

Pero el culebrón del verano no termina ahí: de acuerdo a lo revelado por LAM, el programa de Ángel de Brito, la medalla de campeón del mundo en discordia tampoco es una réplica original y un usuario subió los detalles que marcan la diferencia y aseguró: "La medalla que le dio Palacios a la ex era truchisima y ella se la encajó por no sé cuánta guita a un narco de José León Suárez. Es pollo". ¿Mito o realidad? ¿Habrá paz y cada uno seguirá con su vida por su lado? /eltucumano